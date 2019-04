USKRSNA ČESTITKA Vlč. Ivica Šoh: Uskrsnuli Isus ulijeva nam novu nadu, da budemo svjedoci pravoga života

Kroz cijelu korizmu vjernici su se na poseban način pripremali za najvažniji blagdan, Uskrs. Bilo je to vrijeme odricanja, molitve, dobrih djela, novih odluka i početaka, a s ciljem da ovaj blagdan svatko dočeka ljepše, bolje, mirnije i ispunjenije. Jer, susret s Uskrslim Isusom donosi nam već ovdje na zemlji rasterećen i miran život, smatra vlč. Ivica Šoh, župnik Župe svetog Leopolda Mandića u Virovitici i dekan Virovitičkog dekanata.

– Samo očima ljubavi i srca možemo zaviriti u tajnu uskrsne zbilje. Bez očiju srca nemoguće je vidjeti Uskrsnuloga, jer je njegov svijet zapravo svijet ljubavi. Samo otvorenost srca u vjeri i ljubavi otvara nam uskrsnu zbilju koja se inače ne može vidjeti običnim okom i iskusiti zatvorenim srcem. A to znači samo onda kada smo solidarni s Isusovom mukom kao najdubljom zbiljom ljubavi prema čovjeku i za čovjeka. To je zbilja koja nadilazi površnost života pa zbog toga tu zbilju Uskrsa trebamo tražiti očima vjere i srcem ljubavi, a ne rukom i opipom, kao što je to Toma mislio.

Nadalje, oni s kojima se Uskrsli susreće bili su u velikom strahu i u velikoj žalosti, u teškoj sumnji i neizvjesnosti. Zato im Isus ohrabrujuće govori: ne bojte se, ja sam s vama. Isusova pojava uništava žalost, razbija strah, a unosi neopisivi mir i radost u životu prve Crkve. Njegov pozdrav je: Mir vama!

ISUSOVA TRAJNA PRISUTNOST MEĐU NAMA

Tako susret s Isusom uspostavlja neopterećeno stanje, stanje mira. Zastrašeni apostoli odjednom su postali odvažni pronositelji uskrsne zbilje.

On nas u svakom susretu, bilo kroz osobnu molitvu, bilo kroz sakramente, ohrabruje, ulijeva novu nadu koja nas pokreće da i mi danas ljudima oko sebe budemo svjedoci njegova uskrsnuća i pravoga života.

Susret s Uskrslim Isusom donosi nam već ovdje na zemlji rasterećen i miran život. Mi znamo da je naš ovozemni život kratak i ograničen, da završava na koncu smrću, ali ta smrt nije nipošto apsolutna i nije kraj, jer je u Isusovu uskrsnuću smrt konačno dokinuta Božjom ljubavlju.

Ohrabreni tim uvjerenjem možemo bez razočaranja i zabrinutosti zauzimati se, zalagati i boriti se za dobro, jer znamo da je Bog u konačnici onaj koji potvrđuje svako dobro i s onu strane smrti priprema nam veliku pobjedu života. Tako onda i unatoč tome što prolazimo kroz gorka iskustva života, kada se osjećamo ostavljenima, kada nas drugi ocrnjuju ili nas čak ismijavaju i odbacuju, kada nas drugi ucjenjuju, kada nas drugi spotiču samo zbog toga što se borimo za dobro i istinu, ipak možemo doista mirno živjeti, jer smo uvjereni da je Bog nepokolebljivo uz nas, i jer je sam Bog u Isusu dao najsigurnije jamstvo uskrsnuća i života.

POZVANI SMO BITI SVJEDOCI LJUBAVI

Stoga molitva Crkve želi da Isus i danas uskrsne među nama, ako zaživimo novim životom u ljudima ovoga svijeta. Trajno nam je potrebna životvorna snaga Kristova uskrsnuća da svjedočimo ljudima o miru i ljubavi. Danas, u razjedinjenom svijetu, pozvani smo da svjedočimo kako je moguće živjeti u miru, pozvani smo da svjedočimo o praštanju i pomirenju. To možemo jedino vjerom u Krista uskrsnuloga i snagom njegova životvornog Duha.

I danas trebamo uskrsnuće vlastita života, i danas svijet treba uskrsnuće nove nade. Kristovo uskrsnuće jedina je stabilna točka koja sve pokreće, od koje sve polazi i koja sve privlači. Kristovo je uskrsnuće zbilja koja više nema završetka, jer Krist, jednom uskrišen, više ne umire. Pobijedio je smrt zasvagda!

Sretan Vam, blagoslovljen i miran Uskrs!