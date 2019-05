Ministrica Žalac: Zahvaljujući EU fondovima, Hrvatska je postala veliko gradilište, učinjen je veliki skok u njihovom korištenju

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela Žalac gostovala je u povodu Dana otvorenih vrata EU fondova u Temi dana Hrvatske radiotelevizije.

– U srpnju ćemo biti punopravna članica EU-a punih 6 godina. Kad govorimo o tome kako koristimo europske fondove, 14,4 milijarde smo u plusu. To znači da smo više dobili iz fondova EU-a nego što smo uplatili članarine u europski proračun, to je ono što javnost mora znati – istaknula je Žalac.

– Kad govorimo o tome na koji način smo do sada vidjeli obrise svega onoga što sav taj novac iz Europske unije pruža hrvatskim građanima, moram reći da smo zatekli 9% ugovorenog, a sad smo na 68%. Ugovorili smo 54 milijarde kuna od ukupne alokacije. Mislim da je tu valjano istaknuti i da smo sedam puta više ugovorili, nego što smo zatekli. To se sad već vidi po cijeloj Hrvatskoj, koja je jedno veliko gradilište u svim sektorima. Isplate krajnjim korisnicima rastu – rekla je ministrica. Dodala je i da je 8000 poduzeća dobilo potpore iz EU fondova.

– Također, sagradili smo i obnovili više od 50 zdravstvenih ustanova, od bolnica do domova zdravlja. Preko 500 vrtića je iz EU fondova ili energetski obnovljeno, ili je napravljena dogradnja ili izgradnja iz programa ruralnog razvoja. U koji god dio Hrvatske da zađete, s obzirom na to da se 80% javnih investicija događa iz EU fondova, to su impresivne brojke. Treba na tome nastaviti raditi – navela je ministrica Žalac. Kazala je da je Hrvatska u protekle tri godine učinila velik skok prema naprijed kada je riječ o korištenju EU fondova.

Hrvatska je potkraj listopada 2016. imala ugovorene europske projekte u vrijednosti od 7,3 milijarda kuna, a do danas taj se iznos popeo na 54 milijarda kuna. To je sedam puta više nego prije tri godine, odnosno to je u postotku 68 posto ugovorene alokacije od 10,7 milijarda eura, ponovila je.

Vladin cilj je da se do kraja ove godine dosegne stopa ugovaranja od 85 posto, poručila je ministrica, napomenuvši da su već objavljeni natječaji za preko 88 posto sredstava. (vlada.gov.hr)