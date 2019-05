STRAHUJU OD PIROMANA Mjesec dana noću podmeće požare, u jednom gotovo stradao čovjek, spasio ga policajac

Mještani prigradskog naselja Duzluk pokraj Orahovice više od mjesec dana mirno ne spavaju. Naime, u njihovom naselju 10. travnja u ranim jutarnjim satima izbio je požar na dvorišnom objektu obiteljske kuće, prvi u nizu od šest požara koji su zabilježeni do 19. svibnja. Gotovo svi požari izbili su u istoj ulici, Ružicinoj, gdje su gorjele gospodarske zgrade uz napuštene kuće ili same kuće u kojima nitko ne boravi. No, samo korak od tragedije bio je četvrti požar, u nedjelju, 12. svibnja, gdje je gorjela kuća u kojoj je u tom trenutku spavao vlasnik Ljubinko Nikolić. Zahvaljujući herojskom činu zamjenika načelnika Policijske postaje Orahovica Milana Rončevića, Ljubinko je iz požara izvukao živu glavu. Kako i sam kaže, u trenutku kada je požar izbio, oko 4 sata u noći, čvrsto je spavao te da nije bilo policajca Rončevića, zasigurno bi se ugušio.

– Spavao sam nakon napornog dana na poslu. Kroz san sam čuo da me netko doziva, trgnuo se i vidio blizu sebe Milana kako viče da bježim iz kuće. Nisam znao što se događa dok mi nije rekao da kuća gori – prepričao nam je Ljubinko opasnu situaciju u kojoj se našao.

Koliko je nepredvidiva situacija u Duzluku, potvrdio nam je i sam Milan Rončević. On je naime tu noć, samo desetak minuta prije izbijanja požara, preventivno obišao naselje.

– Već je do tad bilo tri požara, a kako sam radio noćnu smjenu, obišao sam mjesto u cilju mogućeg zatjecanja počinitelja. Kad sam se vraćao u grad, prošao sam kraj kuće od Ljubinka i spustio se u Orahovicu negdje oko 3:50 sati. U 3:54 sata stigla je dojava da gori kuća u Duzluku. Prvo sam pomislio nemoguće, netko zeza, sad sam onuda prošao. Odmah sam se vratio gore i vidio kuću kako gori – priča nam policajac Rončević, koji Ljubinka poznaje otprije. Unatoč velikom plamenu koji je zahvatio kuću, nije dvojio prilikom ulaska.

– Vikao sam i pokušavao ga probuditi, a kako se nije odazivao ušao sam u kuću i probudio ga. Izašli smo u dvorište, a u međuvremenu sam vidio da u kutu kuće stoji plinska boca te sam ju maknuo da bude dalje od požarišta – govori Rončević, dodavši kako se u tom trenutku zbunjeni Ljubinko vratio u goruću kuću kako bi pokušao ugasiti vatru i spasiti svoju imovinu.

– Vidio sam da gori prednja soba, već je vatra uhvatila strop i krovište. Tad je već temperatura zbog jake vatre poprilično porasla, a kako sam bio u kratkim rukavima jedva sam ušao za njim unutra. On je uzeo neki lonac i pokušavao ugasiti vatru. Rekao sam mu da izlazi van jer ćemo obojica izgorjeti i da kući nema spasa. Ponovno smo izašli na dvorište i u tom trenutku su došli vatrogasci – priča Rončević, dodavši da je temperatura bila toliko visoka da su pucali crjepovi.

– U tom trenutku nisam znao koliko gori i gdje. Mislio da ću moći nešto ugasiti, no Milan me povukao za ruku i rekao ”pa kud ćeš past će ti nešto na glavu”. Kada sam ponovno izašao van, vidio sam da je cijela kuća u jakom plamenu. Iako su vrlo brzo stigli vatrogasci, nije bilo spasa. Sve mi je izgorjelo, kuću više nemam. Ostao sam bez svega, ali eto zahvaljujući policajcu Milanu Rončeviću izvukao sam živu glavu, doslovno, jer kako sam spavao još me i taj dim omamio i sigurno bi se ugušio unutra da Milan nije došao – zahvalan je Ljubinko koji je iz spaljene kuće uspio spasiti toliko osobnih stvari da sve stanu u torbu od laptopa. Nakon što je ostao bez svega, u pomoć mu je priskočio Grad Orahovica koji mu je osigurao smještaj.

Ono što ovu herojsku priču čini još većom, je činjenica da se policajac Rončević svojim djelom nije nigdje pohvalio, jer kako kaže, nije smatrao da je njegov čin nešto posebno, već se priča o njegovom herojstvu proširila Orahovicom zahvaljujući mještanima.

– Nazvala me kćer iz Zagreba i pitala je li istina da sam nekome spasio život. Moje prvo pitanje je bilo otkuda ona to zna, pa mi je rekla da je pročitala na Facebooku. Ne znam ni tko je stavio, niti što je napisao – skromno i s osmjehom rekao nam je Rončević. Upitali smo ga je li se premišljao prije nego li je u majici kratkih rukava, bez ikakve zaštite, ušao u kuću.

– Nisam uopće razmišljao o mogućim posljedicama. Pretpostavio sam da je čovjek unutra, to je naš posao i poziv – zaključio je. U njegovoj 27-godišnjoj karijeri, ovo je najznačajniji događaj, kaže.

– Prošao sam i Domovinski rat, ali nigdje nisam došao u situaciju da tako direktno spasim nekome život. Cijeli radni vijek sam u Orahovici tako da poznam sve te ljude i svaki dan sam s njima pa mi je zaista drago da je sve ovako dobro završilo – kaže Rončević. Na njegov herojski čin ponosni su njegovi kolege i nadređeni, koji su o tome također doznali od građana.

Samo tjedan dana nakon što je izgorjela Ljubinkova kuća, podmetnuta su još dva požara. Zapaljene su dvije napuštene kuće, a policajci, koji su prvi došli na mjesto događaja, uspjeli su spriječiti širenje i ugasili požar na jednoj od kuća. Na mjesto događaja brzo su stigli i vatrogasci koji su ugasili požar na drugoj kući. Zbog ove serije požara, pune ruke posla imaju i vatrogasci DVD-ova Orahovica, Čačinci i Stara Jošava, za koje policajci i mještani imaju samo riječi hvale.

Kako saznajemo od mještana, neki noćima ne spavaju jer strahuju za svoje domove. U strahu su i vlasnici vikendica kojih je Duzluk prepun jer se nalazi u blizini orahovačkog Jezera.

– Imamo vikendicu u Duzluku i nije nam svejedno. Čuli smo za sve te požare i bojimo se što će dalje biti. Znamo da policija istražuje, vjerujemo i nadamo se kako će ovaj problem što prije biti riješen – kaže zabrinuti vlasnik vikendice iz Osijeka.

Oko razloga ovih požara koje, kako doznajemo, počinitelj uzrokuje zapaljivom tekućinom, kruže različite glasine, no prave istine još nema jer je istraga u tijeku. O istrazi smo pitali načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske Sinišu Kneževića.

– Mogu potvrditi da je od 10. travnja do 19. svibnja podmetnuto šest požara, koji su u pet slučajeva bili u nenaseljenim obiteljskim kućama i gospodarskim objektima, a u jednom je slučaju požar izbio u kući u kojoj se nalazila osoba. Poduzimamo niz mjera i radnji da se počinitelj otkrije i da se procesuira, između ostalog pojačali smo ophodnje i u svakom automobilu se nalazi vatrogasni aparat. Trudimo se pomoći što više možemo, a dokaz tome je slučaj u kojemu je kolega odreagirao prvi i sa sigurnošću možemo reći da je spasio život čovjeku, a uklanjanjem plinske boce spriječio je daljnje stradavanje i potencijalnu eksploziju koja je mogla ozlijediti i same vatrogasce. Moje policajke i policajci se sami priključuju i gašenju požara te su u posljednjem slučaju uspjeli ugasiti požar na jednoj kući, dok je druga izgorjela zbog brzog širenja plamena radi drvene građe i stare odjeće koja je pogodovala brzom gorenju – rekao je načelnik Knežević te poručio mještanima da će brzo riješiti ovaj slučaj. (www.icv.hr, ml; vg; foto: V. Grgurić)