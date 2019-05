ŽUPANIJSKI NOGOMETNI KUP Na stadionu Park uzvrat Suhopolja i Virovitice, Grofovi u velikoj prednosti

U srijedu, 22. svibnja igra se uzvratna utakmica Županijskog nogometnog kupa između Suhopolja i Virovitice, odnosno ovosezonskog prvaka 1. županijske nogometne lige i osmoplasirane ekipe u 4. ligi Bjelovar-Koprivnica-Virovitica.

Prva utakmica odigrana na Vegeški prije dva tjedna završila je pobjedom Suhopolja 1:4, nakon što su Virovitičani poveli 1:0. Bili su gosti puno bolji u toj utakmici i zasluženo slavili te si stvorili odličnu prednost za uzvrat i sjajnu priliku za prolazak u finale.

-Neće biti lako, moramo čuvati rezultat iz prve utakmice. Virovitica je respektabilna momčad i pobjeda od 4:1 iz prve utakmice ne znači da je sve riješeno. Borit ćemo se maksimalno i u ovoj utakmici i nadam se proći u finale – rekao je strateg Suhopolja Mario Tolo.

S druge strane, Virovitica je proteklog vikenda igrala turbulentnu utakmicu na domaćem travnjaku protiv Pitomače. Bio je to županijski derbi 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica u kojem je momčad trenera Samuela Spudića imala zaostatak 0:3 do 72. minute, pa onda stigla do velikog preokreta, ponajprije na krilima virovitičkih juniora, gdje se najviše istaknuo strijelac dvaju pogodaka, Angelo Bernardo Radović, koji bi, ako zaigra u ovoj utakmici, s obzirom na svoju visinu mogao biti velika prijetnja obrani Suhopolja posebno u prekidima.

-Ništa nije gotovo, Suhopolje je slavilo zasluženo u prvoj utakmici, u kojoj nisam bio zadovoljan niti igrom, niti pristupom svoje momčadi. U nogometu je sve moguće, vidjeli ste to i protiv Pitomače. Idemo se boriti u Suhopolje i probati doći do pozitivnog rezultata, koji bi nas odveo u finale Županijskog kupa.

Utakmica se igra na stadionu Park u Suhopolju s početkom u 17:30 sati.

(www.icv.hr, ts, foto: ilustracija, M. Rođak)