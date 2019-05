PETI PO POVLAČENJU EU SREDSTAVA Andrović: Oko 400 milijuna kuna uloženo je direktno u razvoj poljoprivrede, OPG-ove i poduzetnike

Prema podatcima Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i Hrvatske gospodarske komore, u ovoj fazi financijske perspektive 2014.-2020., Virovitičko-podravska županija je kroz 126 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ugovorila projekte vrijedne čak 1,2 milijardi kuna. Realizacijom brojnih EU projekata znatno se podigla kvaliteta života stanovnika, a Virovitičko-podravska županija zauzela je visoko peto mjesto po ugovorenosti EU fondova „po glavi stanovnika“. Ovakvom statistikom zadovoljan je i prvi čovjek Županije, župan Igor Andrović, gost naše rubrike „Aktualno“.

Ugovoreno je 11 dječjih vrtića, a kamen temeljac položen je i za peti vrtić koji će se graditi u općini Gradina. Što investicije znače za mještane?

Prošli su svi vrtići koji su bili projektirani i koji su bili prijavljeni na odgovarajuće natječaje u sklopu Ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede. Ako gledamo broj gradova i općina i broj stanovnika, mislim da ćemo biti županija s najviše izgrađenih novih vrtića. Ako uzmemo u obzir i vrtiće koji su izgrađeni prije, imat ćemo jako dobru pokrivenost, skoro 100 posto. To su mjere koje će sigurno poboljšati kvalitetu života i doprinijeti ostanku mladih u ruralnim područjima, ali i smanjiti razlike između urbanih i ruralnih područja, tako da će i to biti dodatni poticaj za povećanje nataliteta na području naše županije. Nakon Špišić Bukovice, Lukača, Ćeralija, Čađavice i Gradine, očekuje nas početak radova na još šest vrtića. Ako spomenemo samo tih 11 vrtića, riječ je o puno projekata koji će se raditi u ovoj godini.

Javnost je nedavno imala priliku čuti više o izboru top 20 projekata za ovu godinu. O čemu je riječ?

U svojem uredu želio sam izdvojiti projekte, jer kad imamo nekoga u posjetu, nekad se teško sjetiti svih projekata. Tako imam podsjetnik, ali i svi koji dođu kod mene u ured mogu vidjeti što se to radi na području Virovitičko-podravske županije. Ovih 20 projekata koje smo izdvojili projekti su Virovitičko-podravske županije. Tu nisu uključeni projekti gradova i općina, poduzetnika, već se radi o projektima kojima je nositelj samo Virovitičko-podravska županija. Riječ je o projektima koji se tiču obrazovanja, poljoprivrede, gospodarstva, zdravstva, turizma…Područja su to u koja želimo ulagati ne samo za nas danas nego i za naše buduće generacije. U ovoj fazi financijske perspektive 2014.-2020., prema podatcima Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i Hrvatske gospodarske komore, za područje naše županije dodijeljeno je 126 ugovora ukupne vrijednosti 1,2 milijarde kuna, 53 tvrtke primile su potporu iz EU fondova, novozaposleno je 137 radnika, a otvorena su 203 nova radna mjesta. Sve su to pokazatelji koji idu u korist ovoj županiji, gradovima i općinama.

Koji su to onda prioriteti, a koje će Županija riješiti pomoću projekata?

Možda da krenem od poljoprivrede, jer prema posljednjim podatcima Ministarstva financija, Virovitičko-podravska županija broj je jedan po ulaganju u poljoprivredu ako gledamo iznose po glavi stanovnika. To, naravno, nije slučajno. Završili smo nekoliko projekata, a jedan od njih je sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška. Nedavno smo završili projekt hale za Viroexpo. Uskoro krećemo u izgradnju sirane u Virovitici, u Poduzetničkoj zoni III, a vrijednost projekta je 40 milijuna kuna.

Trenutno radimo dva nova sustava navodnjavanja: Novi Gradac-Detkovac, vrijedan 43 milijuna kuna i sustav navodnjavanja Đolta u općini Špišić Bukovica, vrijedan 12 i pol milijuna kuna. Prijavili smo na zadnji natječaj i sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška II faza, a projektiramo i sustav navodnjavanja Lukač koji ćemo prijaviti na nadolazeće natječaje. Tako ćemo sigurno biti županija lider u sustavima navodnjavanja u Hrvatskoj. Županija današnjim korisnicima daje na korištenje besplatnu vodu i struju. Uskoro krećemo u izgradnju Tehnološko-inovacijskog centra koji će biti u funkciji poljoprivrede, a čija je vrijednost 18 milijuna kuna. Sve su to projekti Virovitičko-podravske županije, financirani sredstvima EU, a koje su radile razvojne agencije VIDRA i VTA i LAG-ovi s područja cijele županije. Oko 400 milijuna kuna uloženo je direktno u razvoj poljoprivrede, OPG-a i poduzetnika.

Puno se ulaže i u zdravstvo. Koji su projekti u tom segmentu među najvažnijima?

Kada govorimo o projektima kojima je nositelj Županija ili zdravstvene institucije, a tiču se zdravstva, najveći je projekt Dogradnja i opremanje nove Dnevne bolnice Opće bolnice Virovitica. Zgrada se završava, neke su prostorije već opremljene novom opremom i danas te prostorije, kirurške sale i jedinice intenzivnog liječenja izgledaju vrhunski. Nedavno smo nabavili i novu magnetsku rezonancu i naši pacijenti ne moraju više putovati izvan Virovitice, već svoje preglede mogu obaviti u OB Virovitica.

Uskoro počinje i energetska obnova Doma zdravlja u Slatini i u prostoru OB Virovitica, kao i obnova same zgrade bolnice. U Slatini je završen bazen za fizikalnu medicinu. Kada govorimo o hitnoj medicini, nabavili smo nekoliko novih vozila, dobili smo građevinsku dozvolu za novu zgradu hitne medicine i tu ćemo napokon objediniti i sanitet i upravu i hitnu medicinu kako bismo bili svi u istom prostoru.

Virovitičko-podravska županija ulaže i u gospodarstvo. Što izdvajate iz tog segmenta?

Gradimo tri poduzetnička inkubatora na području naše županije. Nakon što smo 2013. završili Poduzetnički inkubator u Virovitici, koji se pokazao izuzetno dobrim, popunili smo ga u nekoliko mjeseci. Odlučili smo zato prijaviti projekt Mreža Poduzetničkih inkubatora Virovitičko-podravske županije. Inkubatore gradimo u Slatini, Orahovici i Pitomači i trebaju biti gotovi do 1. srpnja ove godine. Njihova vrijednost je 30 milijuna kuna i sigurno je da će doprinijeti razvoju poduzetništva i zapošljavanju mladih.

Što je od projekata uloženo u obrazovanje?

Kao županija osnivač smo gotovo svih osnovnih i srednjih škola pa je i mnogo projekata vezanih za energetsku obnovu. Završili smo energetsku obnovu virovitičke Gimnazije (5 milijuna kuna), Srednje škole Marka Marulića u Slatini (5 milijuna kuna), a uskoro počinje energetska obnova Tehničke škole i dvorane u Virovitici (6 milijuna kuna), škole i dvorane u Suhopolju (2,6 milijuna kuna), energetska obnova škole u Gornjem Bazju (4 milijuna kuna) i u Pitomači (2 milijuna kuna). Završena je izgradnja Područne škole u Bakiću, gdje će 30-ak djece od jeseni krenuti u školu. Moramo svakako spomenuti vrijedan projekt pomoćnika u nastavi, koji provodimo u suradnji s općinama i gradovima. Ministarstvo je dalo dio sredstava, a mi smo zajedno s općinama i gradovima napravili model po kojem svi koji trebaju asistenta, mogu ga i dobiti. Provodimo i projekt „Žličica“ kojim su za 680 učenika osigurani besplatni obroci u našim školama. Stipendiramo mlade, osiguravamo besplatan prijevoz i udžbenike za deficitarna zanimanja.

Govori se kako naša županija ima veliki turistički potencijal. Što se poduzima po pitanju jačanja turističke ponude?

Tu su svakako naši dvorci i kurije. U Suhopolju se obnavlja Dvorac grofa Jankovića, uskoro kreće opremanje, radovi su gotovi. Bit će to jedan Centar za posjetitelje sa smještajnim kapacitetima, dok će se drugim projektom napraviti revitalizacija suhopoljskog parka. Završavamo drugi dio projekta u Kapela Dvoru i naša Kurija Janković će uskoro biti bogatija za wellness centar i Vinski bar. Uskoro idemo u izgradnju Centra za posjetitelje na Križnici i Centra za posjetitelje Noskovci, tako da puno ulažemo i u očuvanje kulturne baštine koju stavljamo u funkciju turizma.

Kako je realizacija ovih projekata utjecala na kvalitetu života? Možemo li reći da je ona bolja nego prije?

Možemo. Poboljšana je infrastruktura, ali su napravljeni i veliki koraci u jačanju ljudskih potencijala i to zahvaljujući potporama iz EU fondova, povećan je broj korisnika svih mjera zapošljavanja. Na edukacijama i osposobljavanjima financiranima iz EU sredstava pristupilo je 515 nezaposlenih, 350 učenika primilo je stipendiju za školovanje u obrtničkim zanimanjima te je dodijeljeno 45 stipendija za školovanje u STEM području. Ne smijemo zaboraviti da se na području županije, financirani sredstvima fondova Europske unije, kao značajniji ističu projekti „Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ (za koji je osigurano 92,6 milijuna kuna), Geo priče UNESCO geoparka Papuk (65,6 milijuna kuna iz EU fondova), program zapošljavanja žena „Zaželi“ (osigurano je 31,3 milijuna kuna), te program pomoćnika u nastavi i usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom (dodijeljeno je 32,3 milijuna kuna). S nestrpljenjem očekujemo novo financijsko razdoblje i nova ulaganja na području županije. (www.icv.hr, bg)