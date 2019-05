SPORT I SRCE Zlatko Dalić: Motivacija sportaša, ali i čovjeka izlazi iz upornosti, ustrajnosti i vjere

U sklopu drugoga dana 1. Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije ”Sport i srce” kojeg je organizirao Fakultet na dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u zgradi fakulteta u Orahovici, gostovala je ikona hrvatskog sporta, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Izbornika Dalića pozdravili si izaslanik Predsjednice RH Tomislav Madžar, župan VPŽ Igor Andrović, gradonačelnica orahovice Ana-Marija Petin, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo dr. Aleksandar Včev, prodekan dr. Ivan Miloloža te uz niz profesora i predavača, veliki broj orahovačkih studenata. Dolazak Zlatka Dalića, kako su rekli čelnici Studija, je kruna ovoga tečaja i način da se pokaže mladima da je u životu sve moguće, bez obzira koliko se to nekad činilo nemogućim. Nakon što su se nazočnima obratila gradonačelnica Petin, župan VPŽ Igor Andrović dobrodošlicu je poželio u ime Županije.

-Ponosan sam danas što u ime Županije mogu pozdraviti izbornika Zlatka Dalića i biti dio ovog iznimnog tečaja koji će siguran sam pridonijeti i rješavanju problema kardiovaskularnih bolesti. Naša županija je jedna od onih s najvećim postotkom smrtnosti upravo od ovih bolesti i upravo ovakve predavanja i tečajevi te budući Centar za kardiovaskularne bolesti u Orahovici zasigurno će pomoći i smanjiti oboljenja – rekao je Andrović. Nakon pozdrava izaslanika Predsjednice RH Tomislava Mažara, dekana Včeva i prodekana Milolože, pred studente je izašao izbornik Zlatko Dalić održavši im predavanja na temu ”Motivacija u vrhunskom nogometu”. Dalić je pričao kako je od reprezentacije u koju su mnogi sumnjali uoči Svjetskog prvenstva, napravio kako je sam rekao, svjetsko čudo.

-Prije svega se moram zahvaliti na ovako toploj dobrodošlici. Doista se trudim doći u svaki kutak Hrvatske i potaknuti sve ljude na jedno zajedništvo jer bez toga nema ništa. Nisam ja čarobnjak, kako ću ja učiti Luku Modrića kako da igra nogomet, ja sam samo jedan običan nogometni trener koji je, hvala Bogu, bio u pravo vrijeme na pravom mjestu i ostvario svoj sportski i životni san. Radio sam s njima baš na motivaciji i zajedništvu i to se pokazalo dobitnim. Zato želim danas prenijeti poruku i vama, posebno studentima da se san uvijek može ostvariti, da mali mogu biti veliki, ako vjeruješ, ako radiš i ako si uporan, ako si ustrajan rezultat će doći. Neće doći sutra, ali hoće kad tad, samo treba vjerovati – pričao je izbornik Dalić te posebno naglasio koliko je zapravo veliki uspjeh bilo srebro na SP-u.

-Mnogi nisu vjerovali kada smo krenuli i Rusiju, ali vjerujte mi smo napravili svjetsko čudo jer jedna mala Hrvatska ima 4 milijuna stanovnika, a jedna Njemačka 6 milijuna nogometaša, a mi smo bili prije njih. Sve zasluge za taj uspjeh idu mojim igračima, tim ljudima koji su posjedovali i igračku i ljudsku kvalitetu, volju, zajedništvu i vjeru. Da li nekome treba motivacija da igra za svoju reprezentaciju, za svoju Hrvatsku, za svoj narod, naravno da ne treba. Mi smo nakon utakmice s Nigerijom i Argentinom gledali videe koji su dolazili iz Hrvatske i tada smo jednostavno dobili novu volju i snagu da svoj narod učiniš što sretnijim. To je ono zajedništvo koje sam pokušavao stvoriti i koje toplo želim da danas vlada i u cijeloj našoj zemlji, da nema netrpeljivosti između nogometnog sjevera i juga, da svi volimo tu svoju zemlju jednakim žarom. To je najveći hrvatski referendum, zajedništvo naroda koje je vladalo na našem dočeku, to je ono što Hrvatskoj danas treba – rekao je Dalić koji je nakon predavanja izveo i početni udarac na revijalnoj utakmici između djelatnika i studenata orahovačkog studija. (www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)