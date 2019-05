Već osmu godinu zaredom, naš Zoran Veles nastupit će na najvećem glazbenom događaju u Hrvatskoj – INmusic festivalu

Popularni INmusic festival održat će se i ove godine, po 14. puta, od 24. do 24. lipnja u Zagrebu. Riječ je o najvećem festivalu u Hrvatskoj koji je u posljednjih nekoliko godina prerastao u jednu od najznačajnijih glazbenih manifestacija u široj regiji. Naš Virovitičanin i djelatnik Informativnog centra Virovitica, Zoran Veles, redoviti je sudionik INmusica i tamo svake godine nastupa kao “kućni” DJ koji svojim odabirom glazbe zabavlja posjetitelje do jutarnjih sati. Tako će biti i ove godine, a bit će mu to osmi uzastopni nastup.

Ove godine, u velikom šatoru, nasuprot glavne bine, „vrtjet“ će se službeni festivalski afterparty, svake večeri od 1,00 do 5,00 sati, a Zoran će nasutpiti dvaput.

– Prvu večer ću “svirati” u tandemu s Ilkom Čulićem. Drugu večer Ilko solo drži afterparty, a treću večer, nakon The Cure slijedi moj program – istaknuo je Zoran Veles. (vpz.hr)