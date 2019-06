Berba medalja malih slatinskih taekwondoista na WTF natjecanju u Našicama

U subotu, prvog dana mjeseca lipnja, u Našicama je održano natjecanje u WTF taekwondou, koje je organizirao Taekwondo klub Našice.

Na natjecanju je sudjelovalo 199 sportaša koji su se natjecali u tehničkoj disciplini izvođenja formi i slobodnoj borbi, a TKD Slatina je nastupio sa 16 natjecatelja u dobnoj skupini “Mali olimpijci”.

Osam slatinskih borkinja i boraca, natjecalo se u sportskim borbama te su ostvarili sljedeće rezultate:

-Stefani Oskomić 1. mjesto (do 24 kg)

-Marta Šebalj 1. mjesto (do 40 kg)

-Jan Hamaček 1. mjesto (do 33 kg)

-Ena Bačani 2. mjesto (do 40 kg)

-Tena Presečan 2. mjesto (do 27 kg)

-Damjan Marković 2. mjesto (do 30 kg)

-Despot Cimbaljević 2. mjesto (do 27 kg)

-Mihael Novković 3. mjesto (do 30 kg)

Ostatak ekipe se natjecao u disciplini kick (brzo udaranje u vreću) te su ostvarili sljedeće rezultate:

-Benjamin Jakšić, Ivano Žunec i Mia Panić 3. mjesto.

-Ivano Šokec, Neo Balta, Dora Perković, Paola Jakšić i Inna Kozjak dioba 5. do 8. mjesta.

Borce je na natjecanje vodio trener Mario Vreš uz veliku pomoć roditelja koji su omogućili prijevoz djece na natjecanje.

(www.icv.hr, adf, TKD Slatina)