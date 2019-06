DUHOVNO-ENERGETSKI RAD Valentini Garačić svakodnevica su hodanje po žeravici, ples oko vatre i drugi duhovni ritauli

Valentina Garačić, rođena Orahovčanka i dugogodišnja stanovnica grada podno Papuka i Krndije, pronašla se u području duhovno-energetskog terapeutskog rada. Iskustva i znanja stekla je učenjem i radom u Sloveniji, više od šest godina, a danas je vlasnica Centra probuđene životne energije u Zagrebu ZdraVal.

– Bavim se raznim tehnikama osobnog i duhovnog rasta i razvoja pojedinca kao što su reiki, energoterapija, radionice sistemskih konstelacija, ritual hodanja po žeravici, energoterapeutske masaže… Radionicom hodanja po žeravici postiže se povezanost s elementom vatre, koji je jedini element koji se ne može onečistiti, podiže se energija cjelokupnog organizma, jača se imunitet, djeluje se iscjeliteljski na mnoge bolesti, a posebno na misli i strahove, koji su najveći uzročnici bolesti u čovjeka – priča Garačić te naglašava kako se vježbe kao što su meditacije, joga smijeha, svjesno disanje, pjesma, igre, sviranje šamanskih bubnjeva, ritualno slaganje lomače i paljenje, ples oko vatre i drugo provode cijelo poslijepodne u jednom danu.

-Time se postiže stanje bez misli, uživanja u sadašnjem trenutku, postupno se razgrađuje strah te se energijom grupe, zajedništva i međusobne potpore postiže stanje bez straha, a svi sudionici na kraju rituala bosi prehodaju žeravicu na temperaturi od 800 do 1000 celzija. Samim time dokazuju si (spajanjem s duhovnim zakonima, koji su ispred materijalnih) da je svemoguće, da smo mi ljudi jako moćni, da sve možemo kada nestanu strahovi i da smo mi vlastite zvijezde svog života. Dokazujemo kako je nešto što izgleda fizički nemoguće zapravo izvedivo, i to tako da se nitko ne opeče i ne ozlijedi. Nakon radionice toplina kola još danima našim organizmom, imamo jako puno energije i u stanju smo činiti puno stvari koje su nam se prije činile nemogućim. Sama toplina blagotvorno djeluje na refleksne točke na stopalima koje su povezane sa svim organima u tijelu te s cijelim organizmom – priča Valentina te kaže kako radionica hodanja po žeravici u ljudima većinom budi strah, što je normalno, a to je kako kaže, potvrđeno nedavno i u Orahovici na ranču ”Koral’ gdje je Garačić predstavila svoj rad.

– Na radionicu dođi mnogi koji su u velikom strahu od stajanja bosom nogom na vruću žeravicu, ali se tijekom cjelokupnog rituala i sudjelovanja u vježbama toliko opuste i prepuste da uvijek gotovo svi hodaju po žeravici. Presretna sam što sam ovaj ritual uspjela dovesti i u svoj rodni grad. Radionicu sam nazvala Zvijezde hodaju po žeravici. Radi se o jedinstvenoj metodi duhovno-energetskog rada koja se primjenjuje na naš um, ljudsko tijelo i duh. U Orahovici su bili polaznici iz raznih gradova Hrvatske, Zagreba, Gospića, Bjelovara, Koprivnice, Daruvara, Đurđevca. Posebno je zanimljivo u ovom orahovačkom ritualu što nam je i sama žeravica, potpuno spontano i neplanirano, kreirala veliku vatrenu zvijezdu u njoj. Sve je održano na predivnoj lokaciji ranča Koral, vlasnika Mirka Domaćinovića, gdje su svi uživali u odličnom ambijentu i zasigurno ćemo ubrzo doći ponovo. Nakon Orahovice jedna takva radionica bila je i u Zagrebu, ali moram priznati, Slavonija je ipak Slavonija – zaključila je Garačić. (www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)