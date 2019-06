Fantastičan uspjeh PK Virovitica na Murter Openu, Kristina Horvat postavila novi državni rekord u bench pressu

Na otoku Murteru proteklog je vikenda održan “Murter Open” u powerliftingu i bench pressu, na kojemu je sudjelovao i Powerlifting klub Virovitica te ostvario izniman uspjeh.

Milena Đurđević osvojila je u kategoriji do 72 kilograma M1 prvo mjesto i apsolutno prvo mjesto, dok je Kristina Horvat također osvojila prvo mjesto u kategoriji do 72 kilograma (seniorke). Kristina je bila uspješna i u bench pressu, u kategoriji do 72 kilograma (seniorke) s prvim mjestom te postavljenim novim državnim rekordom.

Kristini je uručena i novčana nagrada za najbolju i “najjaču” natjecateljicu od svih prisutnih sudionica natjecanja.

(www.icv.hr)