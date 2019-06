FOTO Povodom Dana općine Crnac održane 2. Sportske igre branitelja

U povodu Dana općine Crnac, u tom su mjestu održane 2. Sportske igre branitelja i to u organizaciji Udruge branitelja Crnac te pod pokroviteljstvom Općine.

Uoči otvaranja, predstavnici braniteljskih udruga sudionika natjecanja položili su lampione na spomen obilježje poginulim braniteljima u središtu mjesta. U uvodu otvaranja nazočnima se obratio predsjednik Udruge domaćina Siniša Horvat.

-Prije svega moram reći da sam presretan zbog odaziva ovako velikog broja branitelja na naše igre koje su kao i svake druge nas branitelja, način okupljanja i druženja svih nas koji smo zajedno ratovali. Ovo je prilika da se zabavimo, popričamo i opustimo te pokažemo da se još uvijek možemo itekako sportski natjecati. Hvala Općini i načelniku Mati Damjanu na velikoj potpori i podršci – rekao je Horvat.

Načelnik Mato Damjan službeno je otvorio igre.

-Ovo su druge igre branitelja na području naše općine, iako moram reći da smo i prije održavali braniteljske igre u Velikom Rastovcu, no bilo je logično da nakon osnivanja Udruge sve to skupa preselimo u Crnac i nadam se da će ove igre postati tradicija. Ovakve igre su potrebne kako braniteljima, tako i našim sumještanima, posebno mladim generacijama da vide tko se to borio za njihovu današnju slobodu. Isto tako i ovaj događaj je dio naše zajedničke zadaće, a to je da se ne zaboravi Domovinski rat i svi hrabri branitelji koji su srcem i tijelom stali na branik Domovine – rekao je Damjan.

Na igrama su se branitelji okušali u tri discipline: viseća kuglana, elektronski pikado i streljaštvo. U disciplini viseća kuglana ekipno slavila je HVIDR-a VPŽ, druga je bila UHBDDR PP Orahovica 90./91. dok je brončana bila HVIDRA Slatina.

Od pojedinaca najuspješniji je bio Branko Zuanović, drugi Franjo Sterle, a treći Damir Krklec. U natjecanju elektronskog pikada ekipno, najprecizniji su bili branitelji udruge HVIDRA Orahovica, srebro je pripalo domaćinu – Udruzi hrvatskih branitelja Crnac, a bronca HVIDRA-i VPŽ.

U ovoj disciplini pojedinačno, prvo mjesto osvojio je Mato Bubaš, drugo Dragan Pavoković, a treće Mirko Bušljeta. U disciplini streljaštvo, prvo mjesto ekipno pripalo je HVIDRA-i Slatina, drugo HVIDRA-i VPŽ, a treće UUHBDDR PP Orahovica 90./91., dok je kod pojedinaca najprecizniji bio Dragutin Fišli, srebro je oko vrata stavio Viktor Bulava, a broncu Slavko Mađarić.

Nagrade i diplome najuspješnijima uručili su načelnik Mato Damjan i predsjednik HVIDRA-e te Odbora za branitelje VPŽ Mato Bubaš.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić i D. Fišli)