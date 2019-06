GDCK VIROVITICA Humanitarnim paketima, školskim priborom i edukacijama pomažu najpotrebitijima

Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica od kraja lipnja 2018. godine provodi projekt „Humanitarni paketi GDCK Virovitica“ u sklopu programa ,,Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza ll“, a koji je u stopostotnom iznosu financiran iz Fonda Europske unije za pomoć najpotrebitijima. Vrijednost projekta je 5.079.968,00 kn, trajanje projekta je 15 mjeseci, a sastoji se od triju dijelova. Prvi je bio podjela školskog pribora i školskih torbi prije početka školske godine 2018./2019., drugi dio je mjesečna podjela paketa za 1250 primatelja zajamčene minimalne naknade s područja općina Gradina, Lukač, Špišić Bukovica, Suhopolje, Pitomača i grada Virovitice, dok su treći dio edukativne edukacije za primatelje pomoći.





UKLJUČITI I DODATNE SKUPINE KORISNIKA

Do lipnja ove godine izvršeno je šest podjela paketa hrane i higijenskih potrepština. Podjela je organizirana na četiri lokacije i to u Cabuni, Gradini Pitomači i Virovitici, a sve s ciljem da se korisnicima omogući što lakše preuzimanje paketa i da su podjele bliže njihovu mjestu stanovanja. Svakoga mjeseca ukupno se podjeli gotovo 38 tona hrane i higijenskih potrepština u paketima koji su prilagođeni dobi korisnika. Tako odrasli, odnosno korisnici stariji od 15 godina, primaju pakete B i D, dok djeca do 15 godina dobivaju pakete A i C koji su sadržajem prilagođeni njihovoj dobi. Prosječna četveročlana obitelj svakog mjeseca dobije osam paketa ukupne vrijednosti 1.638 kuna, odnosno 122 kilograma hrane i higijenskih potrepština. Projektom je nabavljeno i odgovarajuće vozilo čime je omogućena lakša dostava pomoći onim korisnicima koji zbog starosti ili bolesti ne mogu samostalno doći i preuzeti pakete.

Sagledavajući stanje na području svoga djelovanja, kao i ukupna dodijeljena bespovratna sredstva koja stoje na raspolaganju, nositelj projekta GDCK Virovitica ugovorio je s nadležnim Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodatak postojećemu ugovoru te će temeljem toga dodatka tijekom lipnja u projekt biti uključena i dodatna skupina korisnika humanitarnih paketa. Radi se o umirovljenicima samcima s mirovinama do 1.500 kuna i dvočlanim staračkim domaćinstvima s ukupnim prihodima do 2.000 kuna, gdje se očekuje obuhvat od 800 do 1000 umirovljenika za koje će se javnom nabavom pribaviti dodatnih 6000 paketa hrane i higijenskih potrepština, a koje će umirovljenicima biti podijeljeni tijekom srpnja, kolovoza i rujna tekuće godine.

Sveukupno, do kraja provedbe, korisnicima će biti podijeljeno 29.750 paketa odnosno gotovo 410 tona hrane te nužnih higijenskih potrepština.

EDUKACIJE ZA PRIMATELJE POMOĆI

Uz podjelu hrane i higijene kroz projekt se provode i zanimljive edukacije za primatelje pomoći. Edukacije se također održavaju na četiri lokacije kao i podjela paketa, a iste se održavaju u suradnji s Poslovnim učilištem EDUKA PLUS iz Virovitice. Tema edukacija su financijska pismenost, uravnotežena i zdrava prehrana te zdravstvena i obrazovna kultura.

Projekt „Humanitarni paketi GDCK Virovitica“ do sada je najveći i najvažniji projekt GDCK Virovitica u nastojanju da se potrebitima na području djelovanja GDCK Virovitica osiguraju za život nužne potrepštine. Projektom je obuhvaćen do sada najveći broj korisnika odnosno primatelja pomoći, a količine podijeljenih namirnica i higijenskih potrepština zadovoljavaju mjesečne potrebe većine primatelja pomoći.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Virovitica