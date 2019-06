IBRIKS BACIO NAVIJAČE U TRANS Suhopolje i Papuk remizirali pred više od 500 gledatelja

Na stadionu Park u Suhopolju pred više od 500 gledatelja danas (srijeda) je odigrana prva utakmica finala Županijskog nogometnog kupa, u kojoj su domaći “Grofovi” ugostili nogometaše orahovačkog Papuka.

Puleni suhopoljskog stratega Marija Tole osvojili su naslov prvaka prve županijske lige, dok su nogometaši orahovačkog Papuka drugoplasirana ekipa 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica. Uzimajući u obzir taj podatak, gosti su u ovoj utakmici bili izraziti favoriti, ali to na terenu i nisu baš pokazali, pogotovo ne rezultatski.

Suhopoljska ekipa je spoj mladosti i iskustva, a vrlo borbenim pristupom ostala je na domaćem terenu neporažena u prvoj utakmici. S druge strane, orahovački Papuk također je moćna ekipa, koja je ove sezone bila na korak do osvajanja četvrtoligaškog naslova, ali danas su i oni pokazali svoje slabosti, koje su domaći igrači uvelike iskoristili i sve ostavili “otvoreno” do uzvratne utakmice u Orahovici.

Domaćin je nešto slabije otvorio utakmicu, gostujuća ekipa je bila dominantnija i već u 13. minuti utakmice povela 0:1 zgoditkom Borne Mimića. Prije tog su Orahovčani imali još jednu sjajnu prigodu, ali siguran je u toj situaciji bio domaći vratar Kristijan Dumenčić.

Nakon dvadesetak minuta igre proigrali su i domaći nogometaši te postali dominantniji na terenu. Povezali su igru i počeli stvarati šanse, koje nisu bile opasne za gostujućeg vratara Mehmedija. Najozbiljniju priliku imao je Antonio Babec nakon jednog ubačaja, ali lopta je prošla pokraj desne vratnice. Do kraja prvog dijela vidjeli smo još nekoliko ubačaja iz kuta s obje strane, ali bez ozbiljnije prijetnje za oba vratara.

U nastavku su pokušavali i jedni i drugi, ali u čvrstoj utakmici nije bilo izrazitih zicera sve do 65. minute kada se u jednoj situaciji nakon remplanja s gostujućim igračem za gol šansu izborio Ivan Ibriks i sa desetak metara pokušao lijevom nogom, ali ravno u sigurnog vratara Mehmedija. Domaća obrana muku je mučila s ponajboljim gostujućim igračem, vrlo agilnim Marinom Čavićem, koji je nekoliko puta “ubadao” pred domaća vrata, ali nije bilo prave završnice. Orahovčani su uglavnom pokušavali dugim loptama u drugom dijelu, ali nije urodilo plodom.

Petnaestak minuta prije kraja Suhopolje postiže pogodak, strijelac je bio Antonio Babec, ali pomoćni sudac podignuo je zastavicu označivši “zaleđe”. I bio je u pravu.

I onda, u samom finišu utakmice Suhopolje dolazi do izjednačenja. Igrala se posljednja minuta sudačke nadoknade, a glavni sudac utakmice Jurica Culej već je bio spreman označiti kraj, nakon što su domaći nogometaši krenuli u posljednji napad. Jedna lopta stigla je do Babeca, koji je opalio prema vratima Papuka, ali ravno u Mehmedija. Do odbijene lopte ponovno stiže Babec i fantastičnom fintom “izbacuje” gostujućeg braniča, daje povratnu loptu za Ibriksa, koji smireno poentira za konačnih 1:1 i “baca” domaće navijače u trans.

-Moji dečki su zaslužili ovaj pogodak, prije svega, velikom željom i borbom do posljednje minute. Mislim da smo danas imali bolju kombinatoriku, ali eto, loše smo ušli u utakmicu, dobili pogodak iz jedne pogreške. Mislim da je na kraju 1:1 i realan rezultat. Iduće srijede idemo u goste, Papuk je dobra ekipa, ali ne odustajemo, idemo se boriti za taj trofej – rekao je nakon utakmice domaći trener Mario Tolo.

S druge strane pomalo nezadovoljan oglasio se Darko Krsnik, strateg orahovačke momčadi, koji ipak vjeruje da će “kanta” ostati u Orahovici.

-Eto, što da kažem, primili smo taj pogodak u posljednjim sekundama, umjesto da smo još više smirili igru i priveli utakmicu kraju pobjedom. Rezultat je takav kakav je, u drugom dijelu smo previše promašili, stoga mislim da Suhopolje može slaviti ovih 1:1, a ne mi. U uzvratnoj utakmici se bacamo na glavu, trofej mora ostati u Orahovici – istaknuo je D. Krsnik.

Ivan Ibriks je još jednom razgalio srca domaćih navijača pogotkom u posljednjim sekundama i pružio veliku šansu svojoj momčadi u uzvratnoj utakmici.

-Bila je ovo jako teška utakmica, a gol smo dobili dosta rano, iz naše greške. Bez obzira na sve, Papuk je odlična momčad i pokazali su da nisu bezveze drugi u četvrtoj ligi. Uz malo sreće sam izjednačio na 1:1 i jako sam sretan zbog toga, a sada se okrećemo uzvratu, gdje nas čeka velika bitka, no vjerujem da se trofej vraća u Suhopolje – izjavio je Ibriks.

Vidjeli smo danas i puno lijepih poteza, a svakako treba istaknuti Benjamina Radinkovića i Bornu Mimića u gostujućim redovima, uz standardno dobrog Tomislava Bušljetu. U domaćim redovima uz već spomenutog asistenta i strijelca te sjajnog Menegatija, odličan posao odradio je i Hrvoje Javorović u obrambenom dijelu, kao i vrlo borbeni Silvijo Buzuk, inače “lak na okidaču”, ali dokazao je još jednom da za njega ne postoji “izgubljena lopta”, dok je prema naprijed sjajnu rolu odigrao već standardno odlični Josip Ivačić.

Uzvratna utakmica igra se u Orahovici u srijedu, 12. lipnja u 17:30 sati.

