Održana 11. sjednica Općinskog vijeća općine Čačinci: Donesena Odluka o izmjeni Proračuna

Vijećnici općine Čačinci održali su svoj redovnu, 11. sjednicu tekućeg saziva. Nakon usvajanja zapisnika, a budući da nije bilo pitanja za aktualni sat, krenulo je s točkom prijedlog godišnjeg izvještaja Proračuna općine za 2018. Godinu. Nakon kraće rasprave prijedlog je jednoglasno usvojen.

– Ono što je najvažnije, u izvršenju Proračuna za prošlu godinu pokriven je gotovo cjelokupni manjak iz 2017. godine. Točnije on je tehnički pokriven, no u financijskim izvještajima sve još nije u potpunosti prikazano jer sva sredstva koja su trebala biti uplaćena u Proračun 2018. godine nisu ostvarena zbog toga što he četiri zahtjeva za program ”Zaželi” ostvaren samo jedan – rekao je načelnik općine Čačinci Mirko Mališ.

U nastavku sjednice donesena je i nužna Odluka o raspodjeli financijskog rezultata Proračuna za 2018. godinu, a potom su vijećnici raspravljali i jednoglasno donijeli izmjene i dopune proračuna za tekuću 2019. godinu.

-Ono bitno je da ovogodišnji Proračun podižemo za 4,4 milijuna kuna zbog početka radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Čačincima. Naime, prilikom potpisivanja ugovora, a sukladno zakonskim odredbama, sva sredstva koja moraju biti osigurana za tu izgradnju, biti prikazana u Proračunu što će naravno i biti, a uz vrtić tu je i još jedan izdašniji dio na za našu općinu,a a riječ je o tome da smo ostvarili preko pola milijuna kuna sredstava od Ministarstva graditeljstva i to za energetsku obnovu zgrade na nogometnom igralištu, pa smo naravno i ta sredstva morali prikazati u našem Proračunu za tekuću godinu – zaključio je Mališ.

Do kraja sjednice Vijećnici su još većinom glasova donijeli odluke o komunalnom doprinosu, izmjeni odluke o komunalnoj naknadi te raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine. (www.icv.hr, vg)