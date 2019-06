Održana svečana sjednica povodom Dana općine Donja Motičina i blagdana Presvetog srca Isusova

U nazočnosti izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i zamjenika župana Osječko-baranjske županije Gorana Ivanovića, zamjenice gradonačelnika Belišća Ljerke Vučković, načelnika i predstavnika općina Bizovac, Satnica Đakovačka, Feričanci, Podgorač, Vuka, Trnava, Bilje i Vladislavci i mnogih drugih visokih gostiju iz javnog, društvenog i političkog života, održana je svečana sjednica povodom Dana općine Donja Motičina i blagdana Presvetog srca Isusova. Nakon uvodnih pozdrava predsjednice Općinskog vijeća Ružice Mikičić, nazočnima se obratio načelnik Željko Kovačević, koji je u kratkim crtama predstavio bogatu povijest ove općine, a potom se osvrnuo na rad općinske uprave u proteklih godinu dana.

-Mala smo općina, ali općina koja ima viziju ugodnog življenja svih naših mještana. Zato smo stalno u pokretu, pripremamo niz projekata jer iako smo mala općina definitivno nitko ne može razumjeti ni materijalne, ni društvene potrebe naših ljudi kao mi sami. Nitko neće podnijeti odricanje u svom radu za ostvarenje tih projekta kao mi sami. Otkako naša općina postoji imali smo u prosjeku tri puta veća ulaganja u razvoj nego što je naš izvorni proračun. U deset godina postojanja Općine uložili smo više od 35 milijuna kuna za razne nužne investicije, što govori puno. Mala smo općina, ali definitivno primjer koliko je ona potrebna ovim mještanima i koliko im znači – rekao je između načelnik Kovačević te na kraju zahvalio svim udrugama, pojedincima, donatorima, poslovnim partnerima te Osječko-baranjskoj županiji, ministarstvima i Vladi RH na velikoj pomoći i razumijevanju.

Prigodnim riječima obratio se potom načelnik Vladislavaca Marjan Tomas, a u ime svih nazočnih načelnika i gradonačelnika obratila se zamjenica gradonačelnika Belišća Ljerka Vučković. Na kraju sve nazočne je pozdravio te domaćinima čestitao njihov dan, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović.

– Raduju me mala mjesta koja pokazuju da veličina nekog mjesta uopće nije bitna da bi ostvarila život vrijedan čovjeka 21. stoljeća. Donja Motičina to pokazuje i dokazuje svakog dana. Gledam danas sve nazočne načelnike upravo tih manjih mjesta i siguran sam da je to možda jedna od najboljih odluka ikada donesena u povijesti Hrvatske kada je u pitanju samouprava, a riječ je dakako o tome da i mala mjesta mogu dobiti Općinske uprave. Donja Motičina nikada ne bi ostvarila ove velike rezultate da nije bilo toga, naravno u cijeloj toj priči morate imati kvalitetnu općinsku uprave, dobre domaće ljude koji osjete potrebe svojih ljudi, ovo mjesto to itekako ima. Na tome im čestitam i mogu obećati potporu županije u svakom pogledu i nadalje – rekao je Ivanović.

Na kraju sjednice uručene su zahvalnice zaslužnim pojedincima pa su tako općinske zahvalnice dobili Ivica Brus za 51 darivanje krvi, Goran Davidović za 53 darivanja, Tomislav Peršić za 51, Damir Batrac za 50, a povelju za životno djelo za 101 darivanje krvi dobio je Matija Kubinčan. Sjednicu su u uvodu uljepšali članovi KUD-a ”Izvor” izvevši državnu himnu ”Lijepa naša Domovina” te učenici prvog i četvrtog razreda Osnovne škola Vladimira Nazora Feričanci, Područne škole Donja Motičina, kratkim i zabavnim igrokazima. (www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić)