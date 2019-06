NOVI POŽAR Lovci, susjedi i ostali mještani spasili kuću od totalnog uništenja

Jučer u oko 22.30 sati došlo je do požara na dvorišnoj prostoriji kuće u Donjem Bazju, koja samo pukom slučajnosti te pribranosti susjeda i savjesnosti lovaca nije izgorjela do temelja.

Jedan od lovaca, Josip Piskać iz Zvonimirovca, s kolegom je prvi došao do požarom zahvaćene dvorišne prostorije i krovišta kuće.

– U goste mi je došao prijatelj Antonio Martinčević s djevojkom pozvati nas u svatove, pa smo sjeli kod mene na terasu kada smo oko 22.30 sati začuli pucanj iz pravca Donjeg Bazja. Pošto smo obojica savjesni lovci pohitali smo provjeriti o čemu se radi, jer kod nas lovaca vrijedi nepisano pravilo da je svaki lovac ujedno i lovočuvar. Prvo smo se autom provezli do Miljevaca kroz naše lovište, a pošto nismo ništa zamijetili krenuli smo nazad. Kada smo stigli nadomak Donjih Bazja vidjeli smo u tami kako se diže plamen, negdje u sredini sela. Brzo smo se dovezli do mjesta požara, stali smo pred kućom iza koje se uzdizao ogroman plamen. Bilo je točno 22.59 sati kada sam nazvao 193 i zapovjednika Vatrogasne zajednice općine Čađavica Zlatka Štefaneka i prijavio požar. Tada su se pred plamenom zahvaćenom kućom zaustavila dva automobila u kojima su bili Stjepan Blaško i Kristijan Konta te su nam i oni priskočili u pomoć. Glasno smo dozivali nekoga tko je možda u kući, a pošto se nitko nije javljao krenuli smo unutra pogledati. Kako nikoga u kući nismo zatekli, počeli smo iznositi stvari iz kuće van za koje smo smatrali da imaju neku vrijednost. U kući se osjetila visoka temperatura, jer se vatra iz potpuno plamenom zahvaćene dvorišne prostorije proširila na krovište same kuće. U tim se trenucima okupilo već podosta susjeda i mještana Donjih Bazja, pa smo samoinicijativno krenuli u gašenje vatre kantama s vodom. Nedugo potom na mjesto požara stigli su vatrogasci DVD-a Čađavica koji su dalje preuzeli kontrolu nad požarom, a samo par minuta kasnije stigli su i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe iz Slatine. Sreća u nesreći je ta što nitko u kući nije boravio i mogu samo reći hvala Bogu da smo se ja i Antonio odlučili izviditi situaciju – skoro u jednom dahu nam je ispričao Josip Piskać, član Lovačke udruge Sokol Čađavica, a ujedno i predsjednik Općinskog vijeća Općine Čađavica te se zahvalio svima koji su priskočili u pomoć pri gašenju vatre, još rekavši kako je ponosan na učinjeno dobro djelo jer je vatra mogla zahvatiti i okolne kuće da se nije blagovremeno reagiralo.

Više o uzroku požara znat će se poslije provedene istrage od strane protupožarnog inspektora.

(www.icv.hr, adf, jp)