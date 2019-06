ROKOVO 2019. Restorani, kafići i fast-food objekti imat će produženo radno vrijeme

U periodu od 12. do 17. kolovoza 2019., ugostiteljski objekti koji su registrirani kao barovi i restorani gostima na usluzi mogu biti do 2:00 sata, s time da u navedene dane na otvorenim i zatvorenim terasama uz ugostiteljske objekte ne smije biti izvora glazbe nakon 1:00 sat.

Osim toga, odobrava se i izvođenje žive glazbe i to od 14. do 17. kolovoza također do 1:00 sat, a ugostitelji moraju voditi brigu da za vrijeme trajanja programa na glavnoj pozornici glazba s terasa njihovih ugostiteljskih objekata ne ometa izvođenje programa. Kako se ne bi ometalo izvođenje programa, novost je da se živa glazba neće moći izvoditi na terasama ugostiteljskih objekata koje su na udaljenosti do 50 metara od pozornice.

Produženo radno vrijeme odobreno je i objektima jednostavnih usluga i catering objektima, odnosno objektima brze hrane, a oni će moći biti otvoreni do 6 ujutro i to od 12 do 16. kolovoza.

-Podsjećamo da ugostitelji nisu dužni podnositi Gradu Virovitici pojedinačne zahtjeve za produženje radnog vremena već Odluka vrijedi za sve koji će raditi duže i izvoditi živu glazbu – poručuju iz Grada. (virovitica.hr; foto: M. Rođak)