Slatinski mladi hrvači nastupili na “Kupu mladih šampiona” u Zrenjaninu

U Zrenjaninu, gradu u Republici Srbiji, Hrvački klub “Proleter” organizirao je međunarodno natjecanje za mlađe uzraste, na kojemu je nastupilo preko 250 natjecatelja iz 13 država, a Hrvački klub “Slatina” imao je tri predstavnika.

Roko Ćurić je u kategoriji mlađih dječaka do 35 kilograma osvojio 3. mjesto, u kategoriji dječaka Niko Grubač se borio u konkurenciji do 38 kilograma i bio 12. U istoj kategoriji, ali konkurenciji do 48 kilograma Ino Pavić je bio 11.

Na natjecanju je slatinske hrvače vodio trener Mario Petrak, dok je vođa puta bio Draško Ćurić.

(www.icv.hr, adf, HK Slatina)