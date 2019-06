Stotinjak građana okupilo se u centru Virovitice: Traže odgovore na brojna neodgovorena pitanja u slučaju S. Palma

Stotinjak građana danas (subota) okupilo se u centru Virovitice na “Javnom postavljanju pitanja” u vezi slučaja tragično preminulog gradskog pročelnika Siniše Palma i nestanka, još uvijek neutvrđenog iznosa novca iz Gradske blagajne.

Ovu akciju organizirala je slobodna novinarka Iva Anzulović s ciljem da građanima omogući da postave pitanja na koja žele odgovor vladajućih. Ona će naime, kako kaže, ta pitanja popisati na papir i tražiti odgovore na njih na aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća koje će se održati u utorak, 18. lipnja u 16:30 sati. Kako sama, tako i uz pomoć, nada se, oporbenih vijećnika.

– Najbitniji razlog okupljanja je taj što šute institucije koje su dužne dati odgovore. Dakle šuti Ured gradonačelnika, Ured grada, šuti Policijska uprava virovitičko-podravska, šuti Županijsko bjelovarsko odvjetništvo, a pitanja su konkretna i nedvosmislena. Prvo, zašto nije izvršena obdukcija što je po zakonu dužnost, zašto i na temelju čega je gospodin Ivica Kirin optužio pokojnog Sinišu Palma u ponedjeljak objavivši priopćenje, a ne u petak kako je rekao kad je otkrio milijunski dug te kako je moguće da u jednoj transparentnoj ustanovi poput Grada Virovitice nestane kroz duži vremenski period, kako kaže gospodin gradonačelnik, veliki iznos novca. Mislim da građani to imaju pravo znati odmah – rekla je Iva Anzulović te zahvalila građanima na odazivu i popunjavanju “kutije za pitanja”.

Svoju podršku došao je dati i oporbeni vijećnik Siniša Prpić.

– Ovo sada nadilazi priču o Siniši Palmu, njega više nema i ne možemo ga vratiti, ali možemo probuditi Viroviticu da reagira na ovakve stvari. Ne želim ulaziti u insinuacije i eventualne priče o samoj smrti, iako mislim da se još uvijek može provesti ekshumacija i obdukcija što bi barem s gradonačelnika Kirina otklonila jednu ružnu sliku koju će nositi do kraja života ako se to ne obavi. Ali radi se i o proračunu, ako je on kroz više godina povrjeđivan onda ćemo mi, naravno, tražiti odgovornost gospodina Kirina i to ćemo artikulirati u utorak na sjednici i tražiti njegovu ostavku – istaknuo je Siniša Prpić.

Brojni okupljeni građani traže odgovore na gotovo ista pitanja: Zašto je preminuo Siniša Palm, zašto nije izvršena obdukcija te kako je moguće da su milijuni nestali iz Gradske blagajne, a da to nitko nije primjetio te tko će odgovarati za to. (www.icv.hr, ml; foto: M. Lukačić)