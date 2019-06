SURVIVAL KAMP “Lisice” i “Airsoftovci” proveli zanimljiv i nezaboravan vikend na lageru Sekulici

Suradnja s drugim udrugama je uvijek bila sastavni dio odredskih aktivnosti. Tako je došlo do naizgled čudnog, no zapravo vrlo zanimljivog i pitkog “koktela” između Airsoft kluba Slatina i Odreda izviđača Lisice. Odlučili su podignuti ljestvicu i priuštiti svojim “Lisicama”, kao i “Airsoftovcima” nezaboravan vikend pun neistraženih talenata i novih saznanja. Ideja samog survival kampa je svima poznata, no kad se doda naoružana straža, taktičke vježbe pucanja i višesatno predavanje o oružju i prvoj pomoći, dobije se ono što se taj vikend događalo na lageru Sekulinci.

Bilo je opušteno, a stariji izviđači su vrlo veselo dočekali i zadnji dan škole. Standardno postavljanje logora, kuhanje, pranje suđa i držanje straže upotpunili su predavanja i praktični rad s airsoft oružjem i zaštitnom opremom, uz naravno sve moguće mjere opreza i medicinskog tehničara u pripremi. Nije bilo apsolutno nikakvih problema, osim dosadnih komaraca i tu i tamo kojeg ogrebanog koljena zbog zalijevanja protivnika hladnom potočkom vodom. Subota uvečer je bila rezervirana za sve trikove prve pomoći na terenu, što je neophodno za bilo koju misiju. Noću se držala staža, ujutro se razgibavalo, doručkovalo, pregledalo šatore, no sve nekako lagano i uz hrpu smijeha. Zalijevanje je bila konstanta i nikad nisu znali tko ih i kada čeka u zasjedi, no zbog vrućine, to je bilo vrlo dobrodošlo.

Zadnji dan, iako prorijeđena ekipa, jer su Lisice uključene u mnoga natjecanja i izvanškolske aktivnosti, posvetili su tehnikama preživljavanja i raznoj opremi za to, pa tako i isprobali izgraditi sklonište sa samo jednim alatom, što im je naravno vrlo uspješno pošlo za rukom. Podijeljene su i nagrade sudionicima kampa za cjelokupni i individualni uspjeh u pojedinim segmentima. Podizanje logora je prošlo u želji da se ostane još i da se ponovi ovaj čudan, a vrlo zadovoljavajući “koktel” što prije. Lisice zahvaljuju Airsoft klubu Slatina, nositelju projekta, na odličnoj organizaciji, veselom društvu i znanju koje su im prenijeli.

– Dečki stvarno znaju svoj posao i ako vas zanima airsoft sport imate se kome javiti u našem malom gradu. Uz to zahvaljujemo donatorima koji su nam pomogli u realizaciji projekta, Burger Caffe-u, Gear Up Shopu, Lovačkoj udruzi Jelen iz Noskovaca i Komrad d.o.o. te Gradu Slatina na podržavanju ovog odličnog projekta – poručuju iz Odreda izviđača Lisice. (www.icv.hr, OI Lisice)