Svečano otvoreni radovi i položen temeljni kamen za dječji vrtić u Sopju

Nakon Špišić Bukovice, Ćeralija, Gornjeg Bazja, Čađavice i Gradine, danas (subota) je u Sopju, polaganjem temeljnog kamena, svečano obilježen početak radova na izgradnji dječjeg vrtića. Projekt izgradnje dječjeg vrtića izradila je županijska razvojna agencija VIDRA. Vrijednost izgradnje vrtića iznosi 4.875.304 kuna, plus 101.280 kuna za stručni nadzor. Novi dječji vrtić u Sopju šesti je u izgradnji na području Virovitičko-podravske županije, a očekuje se izgradnja još pet, i to u Čačincima, Suhopolju, Velikom Rastovcu, Svetom Đurđu i Orahovici, što čini ukupno 11 vrtića čija se izgradnja u stopostotnom iznosu financira iz sredstava Europske unije, odnosno Ministarstva poljoprivrede kroz mjeru ruralnog razvoja.

Na svečanosti otvaranja radova i polaganju temeljnog kamena, između ostalih, nazočili su potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, saborski zastupnici Vesna Bedeković i Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa zamjenicima Marijom Klementom i Darkom Žužakom, načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije, načelnik Općine Sopje Berislav Androš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Sopje Siniša Hrgović, djelatnici Općine Sopje, predstavnici tvrtki izvođača radova i stručnog nadzora, te ostali uvaženi gosti.

Nakon intoniranja Lijepe naše te odavanja počasti svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima minutom tišine, nazočnima se obratio načelnik Općine Sopje Berislav Androš.

– Zahvaljujem svima vama na dolasku. Iznimna mi je čast i zadovoljsto što vas danas ovdje mogu vidjeti u ovako velikom broju, na ovako velikom događaju za nas stanovnike općine Sopje, kao što je otvorenje, odnosno početak radova na izgradnji dječjeg vrtića. Kad se izgradi u vrtić će, po za sada poznatim podacima, ići oko četrdeset mališana s područja naše općine, tako da će on biti pun već od iduće godine po završetku izgradnje i samog otvaranja. Zahvalio bih se svima koji su sudjelovali u ovom velebnom projektu, koji je projekt za generacije, za budućnost, za ostanak mladih ljudi na području naše općine, koji će podići kvalitetu življenja naših stanovnika. Svi vi koji ste danas ovdje dio ste javnog života, dio ste onih koji predstavljaju našu općinu, koji predstavljaju sva naša naselja i veliko vam hvala što nas podržavate, što nam pružate potporu. Još jednom hvala vam što ste danas došli na ovu našu svečanost – istaknuo je općinski načelnik B. Androš te potpredsjedniku Vlade RH i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću uručio povelju počasnog građanina za izniman doprinos u razvoju općine Sopje, te podizanju standarda jedinica lokalne samouprave.

Nazočnima se obratio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Izuzetno sam sretan što sam danas ovdje s vama i što krećemo s izgradnjom vrtića za djecu s područja vaše općine. Ovo je šesti po redu vrtić koji gradimo na području Virovitičko-podravske županije, a izgradit ćemo ih ukupno jedanaest. Siguran sam da će svi ti vrtići, kad se izgrade, puno značiti za naše stanovnike, a pogotovo za mlade, tako što će poboljšati uvijete i način življenja stanovništvu u ruralnim područjima, ali i biti poticaj mladim ljudima da šire svoje obitelji i da ostaju na selu – rekao je, između ostalog, župan I. Andrović, nakon kojeg se nazočnima obratio saborski zastupnik Josip Đakić.

– Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ovdje u Sopju na provedbi još jednog projekta kako bi se ruralni prostor oplemenio i kako bi jednaki uvjeti odgoja i obrazovanja bili za sve na prostoru Republike Hrvatske isti. Svima vama koji ste radili na ovom projektu, a pogotovo načelniku Androšu koji je imao volje i snage, zajedno s djelatnicima VIDRA-e, pravovremeno napraviti dokumentaciju i nominirati ovaj projekt kako bi i Sopje imalo dječji vrtić i kako bi djeca u Sopju imala gdje obitavati, odgajati se i obrazovati od najranije dobi, od srca čestitam – rekao je saborski zastupnik J. Đakić.

Na kraju, nazočnima se obratio potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

– Čestitam Općini Sopje na brzoj reakciji za prijavu na natječaj, čim je izašao, hvala im što su se na isti prijavili, sve pravovremeno isprojektirali i što su bili efikasni, kao što su to u ove zadnje dvije godine otkad je Berislav došao na mjesto načelnika. Moram priznati da smo od njega puno očekivali, a dobili smo još više od očekivanog. Vaš se načelnik brzo prometnuo u jednog od najagilnijih na području Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo poljoprivrede, uz brigu za poljoprivrednike, brine i za ruralni prostor, i nije samo bitno da poljoprivrednik ima dobar stroj, da ima novu farmu, staklenik, plastenik, sustav za navodnjavanje…, bitno je i to da u svom mjestu, svojoj općini, ima i uvijete koje je trebao imati puno ranije, prije dvadeset ili trideset godina, ali nikome to nije palo na pamet napraviti, kad govorimo o vrtićima, vodovodu, kanalizaciji, ambulanti ili bilo čemu drugome što se danas gradi. Da se to sve napravilo, kako sam rekao, prije dvadeset, trideset ili više godina, danas bi gradili nešto drugo u našim ruralnim područjima. Na kraju, mogu samo reći svima vama puno sreće i nadam se da će biti što više djece u ovom vrtiću i da ćemo se sresti ponovo na njegovom otvaranju za godinu dana, ako ne i ranije jer lijepo je kod vas u Sopju – zaključio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede T. Tolušić.

Nakon obraćanja domaćina i gostiju nazočnima, načelnik Općine Sopje Berislav Androš, uz pomoć predsjednika Općinskog vijeća Siniše Hrgovića, položio je i betonom zalio temeljni kamen za dječji vrtić u koji će već sljedeće pedagoške godine krenuti prvi polaznici tri dobne skupine. Osim što će imati najmoderniju opremu unutar vrtića, polaznici će imati i vanjsko dječje igralište, te sve popratne sadržaje koje imaju moderni vrtići u puno većim mjestima i gradovima. Bit će i ovo primjer vrtića kakav zaslužuju sva djeca u svim dijelovima Republike Hrvatske. Početak radova blagoslovio je sopjanski župnik vlč. Augustin Tašić. (www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)