Svečanom sjednicom Općinskog vijeća započela proslava Dana općine Čađavica i blagdan sv. Petra

Odavanjem počasti poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, polaganjem vijenaca i upaljenih lampiona, kod središnjeg križa na čađavačkom Mjesnom groblju te molitvom, jučer (petak) je započela proslava Dana općine Čađavica i blagdan općinskog zaštitnika svetog Petra.

Vijence i lampione položilo je izaslanstvo Virovitičko-podravske županije na čelu s zamjenikom župana Darkom Žužakom, predstavnici Općine Čađavica na čelu s općinskim načelnikom Mirkom Rončevićem, te predstavnici policije i udruga proisteklih iz Domovinskog rata predvođeni predsjednikom Zajednice udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije Matom Bubašem, dok je molitvu predvodio čađavački župnik vlč. Stjepan Vuk.

Nakon odavanja počasti poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, u čađavačkom Mjesnom domu uslijedila je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica koju je pozdravnim riječima otvorio predsjednik vijeća Josip Piskać pozdravivši sve nazočne među kojima su bili zamjenik virovitičko-podravskog župana Darko Žužak, predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Miran Janečić, predstojnica Ureda državne uprave Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Ivica Fotez, zamjenik slatinskog gradonačelnika Bojan Plantak, načelnici općina s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici braniteljskih udruga, članovi Općinskog vijeća Općine Čađavica, članovi udruga i društava te vatrogasaca s područja općine Čađavica, i mnogi drugi.

Načelnik Općine Čađavica u svom obraćanju nazočnima predstavio je projekte koje je Općina provela u proteklih godinu dana uz video projekciju istih, kao i društvena događanja.

– Krenut ću s onim što smo napravili u Čađavačkom Lugu, a to je uređenje Društvenog doma i saniranje ceste do groblja i izgradnja parkirališta kod kuće oproštaja, kao i uređenje nogostupa. Također, veći projekt koji smo realizirali je izgradnja ceste Zvonimirovac-Suha Mlaka, izgradili smo novu ambulantu u Čađavici, sanirali smo Mjesni dom u Šaševu, izradili smo svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića u Čađavici a sami radovi svečano su otvoreni 6. svibnja i teku po zacrtanom planu, izgradili smo cestu do Mjesnog groblja u Vraneševcima te smo pribavili dokumentaciju za izgradnju Mjesnog doma u tom našem naselju, u provedbi je projekt energetske obnove Mjesnog doma u Noskovcima gdje će, kad se završi, biti i Područna škola matične Osnovne škole Davorin Trstenjak Čađavica – istaknuo je, između ostaloga, načelnik Rončević te se osvrnuo na rad udruga i društava, kao i vatrogasaca, čije je zalaganje i rad pohvalio.

Sve nazočne, u ime gradonačelnika i načelnika s područja Virovitičko-podravske županije, pozdravio je i čestitku na uspješnom i hvalevrijednom radu Općine Čađavica, kao i čestitku za Dan općine, uputio zamjenik slatinskog gradonačelnika Bojan Plantak.

Zamjenik virovitičko-podravskog župana Darko Žužak s par je riječi, uz pozdrave nazočnima, čestitao je žiteljima općine Čađavice Dan općine i blagdan njihovog zaštitnika svetog Petra.

– Prije svega iskoristio bih ovu priliku i čestitao vam Dan općine i blagdan svetog Petra, i da se ugodno provedete ovih nekoliko prezničkih dana. Svo ovo što je naveo načelnik produkt je njegovog dobrog rada i rada svih vas, a sve to možemo zahvaliti članstvu u Europskoj uniji, jer ta sredstava dolaze, u velikoj većini, iz fondove Europske unije, a u narednom periodu treba poraditi kako bi te benifite još bolje iskoristili – rekao je dožupan Žužak te svima zaželio puno Božjeg blagoslova.

Za kraj, svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Čađavica uveličao je nastup Kulturno-umjetničkog društva Podravina Čađavica. Cjelokupni program svečane sjednice vodila je Helena Hegediš. (www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)