U Gradskoj knjižnici i čitaonici predstavljena knjiga „Ljubav“ Dominica Tešića

Danas (petak) je u virovitičkoj Gradskoj knjižnici i čitaonici održano predstavljanje knjige jednostavnog i snažnog naslova “Ljubav“ autora Dominica Tešića, doktora tradicionalne japanske medicine koji je studij medicine završio u Japanu zbog interesa za istočnjačku medicinu, a danas u Pitomači vodi i svoj medicinski centar.

Gradskom knjižnicom prevladavala je ženska publika, no sredinu gledališta upotpunio je i jedan muškarac. Prije početka samog predstavljanja, uvodnu riječ održala je voditeljica odjela za odrasle Nela Krznarić.

Predstavljanje je započelo govoreći o ljubavi kroz povijest i na način kako ju svaki pojedinac doživljava u određenim životnim godinama. Htio je publici približiti pojam ljubavi u biološkom smislu te objasniti kako ljubav doživljava muškarac, žena a kako djeca. Cilj ovoga predstavljanja knjige bilo je pojasniti ljubav sa biološkoga gledišta pa je onda predstavljanje knjige poprimilo predavački karakter, što je publika s radošću prihvatila.

-Knjiga je nastala na zahtjev ljudi koji žele znati koja je biološka pozadina ljubavi. Stoga se ova knjiga i razlikuje od mnogih drugih koje opisuju osjećaje vezane za ljubav i samu ljubav gledanu kroz prizmu osjećaja. No ovdje želimo prikazati što je ljubav prema hormonalnom poretku – istaknuo je Dominic Tešić te pojasnio kako što god da se događa kod nas, događa se iz biološke potrebe opstanka vrste, a to znači da je to sve pitanje hormona koji su posloženi onako kao je potrebno da bi vrsta ostala.

U predavanju je Tešić objasnio kako treba gledati na ljubav te objasnio kako ne gledamo svi jednako na ljubav već svatko na svoj način. Važno je prepoznati koja vrsta ljubavi vrijedi za kojega čovjeka, jer će se u suprotnome biti manjak ljubavi. Isto tako, pojašnjava, trebamo se posvetiti otkrivanju jezika ljubavi koji ima naš partner, odabranik, kako bi smo mogli pružiti ljubav na pravi način.

Pokušalo se definirati toliko teško shvatljiv pojam ljubavi. – Kroz biološko stajalište, ljubav je jednostavno definirati. To je opstanak vrste, ili kako bi se reklo „pupak na pupak“ – ističe Tešić.

Na kraju ovog poučnog i zanimljivog predavanja Tešić je pozvao nazočne na razgovor i odgovarao na postavljena pitanja, nakon čega se zahvalio svima na pažnji naglasivši kako i u budućnosti očekuje ponovni susret s virovitičkom publikom. (www.icv.hr, lmh)