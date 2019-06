VATRENA BORBA ZA ZLATNU KOPAČKU Babec preuzeo vodstvo, Brlasu i Jančiću potreban hat-trick

Utakmica između Bušetine 1947. i Mikleuša u 25. kolu prve županijske nogometne lige proteklog vikenda, bio je ujedno i ogled do tad vodećih strijelaca lige, Janka Brlasa iz Bušetine i Josipa Jančića iz Mikleuša.

Obojica su do te utakmice postigla po 24 zgoditka. Utakmica između Bušetine 1947. i Mikleuša završila je bez pobjednika rezultatom 4:4. Jednako je završio i ogled Brlasa i Jančića. Obojica su postigla po dva zgoditka na utakmici i dočekali posljednje kolo ovog vikenda zajedno na tronu, na brojci od 26 zgoditaka. Bušetina 1947. danas (nedjelja) gostuje u Lukaču, a Mikleuš dočekuje Slogu iz Zdenaca.

Nakon te utakmice vodeći strijelci su se pozdravili i prokomentirali posljednje kolo.

-Vi imate lakšeg suparnika, pa ćeš moći postići više pogodaka – rekao je Josip Janku.

-To ništa ne znači, svaki protivnik je zahtjevan – uzvratio je Janko.

Svi su vjerovali da će “zlatna kopačka” u ruke jednom od ova dva igrača i da je samo u nekim “ludim kombinacijama” moguće da do trofeja najboljeg strijelca dođu Antonio Babec ili Ivan Ibriks, koji su bili na brojci 23 ili Darko Kokoška (22). Upravo se to i dogodilo, a još jednom smo se uvjerili da nogomet piše nevjerojatne priče. Na jučerašnjoj utakmici 26. kola, ujedno i posljednjeg Antonio Babec je postigao čak pet zgoditaka u domaćem srazu s Voćinom i to u posljednjih dvadesetak minuta utakmice te se popeo na vrh liste strijelaca s 28 pogodaka.

Ostaje nam za vidjeti hoće li se danas Brlas ili Jančić raspucati i doći do titule najboljeg strijelca ili će još jedan trofej “sletjeti” na vitrine suhopoljskog Kluba, nakon što im je jučer uručen pehar za naslov prvaka. Današnje utakmice počinju u 18 sati.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)