Zbog radova za sav promet zatvara se dionica Dapčevački Brđani – Grubišno Polje: Ovo su obilazni pravci

Zbog izvođenja radova na obnovi Državne ceste DC-5, dionica Dapčevački Brđani – Grubišno Polje privremeno će se zatvoriti za promet svih vozila. Cesta će biti zatvorena od srijede, 26. lipnja od 8 sati do petka, 28. lipnja do 20 sati te od ponedjeljka, 1. srpnja od 8 sati do srijede, 3. srpnja do 20 sati.

Kao obilazni pravci navedeni su:

– iz smjera Virovitica – Veliki Zdenci

Virovitica (dc-2) – Đurđevac (dc-43) – Bjelovar (dc-43/dc-28) – Veliki Zdenci (dc-28/dc-5).

– iz smjera Veliki Zdenci – Virovitica

Veliki Zdenci (dc-5) – Donji Daruvar (dc-5/žc 3301) – Suhopolje (žc 3301/dc-2) – Virovitica (dc-2)

(www.icv.hr)