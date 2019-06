ZLATNA BILANCA ORAHOVAČKOJ TVRTKI RADLOVAC Sabljak: Presretni smo, ovo nam je druga ovakva nagrada

Financijska agencija (Fina) ekskluzivno je predstavila financijske rezultate poslovanja hrvatskih poduzetnika za 2018. godinu te najuspješnijima dodijelila nagrade pod nazivom Zlatna bilanca.

Među dobitnicima je i jedna tvrtka s područja Virovitičko-podravske županije i to Industrija građevinskog materijala Radlovac iz Orahovice. Radlovac je ovu vrijednu nagradu dobio u kategoriji za najuspješnijeg poduzetnika u 2018. godini u djelatnosti rudarstvo i vađenje, a direktoru Radlovca, Nenadu Sabljaku, nagradu je uručio poznati hrvatski poduzetnik Mate Rimac.

Dodjela nagrada Zlatna bilanca održana je u Zagrebu, u Hotelu Westin, u organizaciji Financijske agencije i pod pokroviteljstvom Vlade RH.

-Riječ je o nagradi koju FINA dodjeljuje svake godine i ista je zasnovana na računalu, znači pregledane su sve one bilance koje mi na kraju godine predamo poreznoj upravi što FINA preuzme i obradi prema svojim kriterijima. Oni koji postižu najbolje rezultate dobiju tu nagradu, dakle ovdje nema predlaganja i nekakvih povjerenstva za nagradu, to odabire računalo. Nama je ovo druga ovakva nagrada, prvu smo dobili 2009. i to za 2008. godinu i evo sada ove godine, dakle za prošlu 2018. godinu i mi smo naravno presretni što smo ju ponovno dobili – kaže direktor Radlovca Nenad Sabljak naglasivši kako je nagrada veća jer tvrtka ne radi s državnim nego isključivo s privatnim tvrtkama te su jedna od rijetkih tvrtki koja u posluje u tržišnim uvjetima kakvi jesu u njihovoj grani.

-Sigurno da niti mi ne dobili ove nagradu da u prošloj godini nije bio evidentan porast građevinske aktivnosti čime je i naš proizvod i više tražen pa odmah naravni i više je prodan, a kad je tako i rezultata mora biti bolji. Bila je jedna zgodna prilika u zagrebu pa sam eto ovu nagradu dobio iz ruku Mate Rimca što je jedna odlična potvrda kako u našoj Hrvatskoj itekako ima i dobrih priča. nastavlja Sabljak direktor tvrtke koja ima tradiciju dugu 112 godina i radi u jednoj specifičnoj djelatnosti u kojoj se, kako je naglasio Sabljak, susreću s raznim dijelovima poslovanja.

-Nekad ide odlično, nekad malo stane, ali nema odustajanja. Naša filozofija je oduvijek bila da se razvijamo organski onoliko koliko stvarno možemo, da se ne zadužujemo i da budemo svjesni da svakih par godina dođe nekakva građevinska kriza i da se mora preživjeti i onda kada se malo radi. Cijena je to i dobre organizacije u poslovanju, mi naime, godinama po cijelom svijetu takoreći prepisujemo od boljih od sebe, kupujemo moderniju opremu koja daje što veće iskorištenje sirovine koja je i neobnovljiva i nezamjenjiva. Mnogi ljudi ne znaju da je tehnički kamen prisutan u svim strukturama, jer evo nema niti najbanalnije drvene kućice bez betonskog temelja. Međutim današnje tehnike iskorištenja sirovine i recikliranja materijala daju mogućnost vraćanja natrag već iskorištenog, omogućavaju da se rade puno manji zahvati u prirodi i time što manje narušava stanje naše prirode – nastavlja Sabljak te progovara i nekoliko rečenica o novitetima u proizvodnji tvrtke Radlovac:

-Mi svake godine marljivo pratimo tržište i posebno rad nama sličnih, ali i puno uspješnijih tvrtki posebno u inozemstvu. Tehnologija ide nevjerojatnom brzinom i moramo biti u korak s njom, i moram priznati da je nije problem nabaviti tu tehnologiju, nudi se sa svih strana, ali problem je odabrati ono što najviše odgovara za ovu sirovinu koju mi imamo – kaže Sabljak te naglašava kako Radlovac mora sirovinu iskopati na način da ju što više iskoristi, da ima što manje otpadnog materijala i sve to treba odraditi na što bezbolniji način.

-Posao mora biti odrađen sa što manje prašine, mučenja vode i sličnih neprihvatljivih stvari jer mi djelujemo na području Parka prirode Papuk kao zaštićenom području i moramo raditi prema uvjetima koji su nam propisani – zaključio je Sabljak.

