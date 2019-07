Aktivnosti u sklopu projekta „Dolaženje u IKT formu“: Zanimljiviji i učenicima privlačniji nastavni sadržaj

U sklopu projekta KA101 „Dolaženje u IKT formu“ Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, nastavnica Silvija Pošta sudjelovala je na jednotjednom strukturiranom tečaju pod nazivom “There’s an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” (I za to postoji aplikacija! Istraživanje najboljih aplikacija za poučavanje i učenje učenika“). Tečaj je održan u Barceloni, a sudjelovalo je ukupno 9 nastavnica i nastavnika iz Mađarske, Rumunjske i Hrvatske.

Prvog dana na tečaju se raspravljalo o utjecaju tehnologije na današnje društvo, osobito na mlađu populaciju, prednosti i nedostatke korištenja te potencijalne probleme. Radilo se i na raznim online aplikacijama za stvaranje videa, anketa, projekata i kvizova, kao što su seesaw, Edpuzzle, StopMotion, Kahoot, Powtoon i sl. koje čine nastavni sadržaj zanimljivijim i privlačnijim učenicima te potiču učenje centrirano na učenika.

Primjenom novostečenih znanja očekuje se da će učenici pokazati veću motiviranost na nastavi zbog privlačnijih i zabavnijih interaktivnih nastavnih sadržaja, poboljšat svoj ukupan obrazovni uspjeh i lakše konkurirati na tržištu rada.

Detaljniji pregled svakog dana može se pogledati u Facebook grupi Getting into ICT shape, kao i pregled budućih dviju mobilnosti koje će se održati u listopadu u Češkoj i u studenom na Malti. (virovitica.hr, mn)