DOBIVENA UPORABNA DOZVOLA Radovi na „bombonijeri“ kod Hotela Kurija Janković završeni, u prvih šest mjeseci broj noćenja veći za 15 posto nego lani

Završeni su radovi kod Hotela Kurija Janković, gdje je europskim sredstvima niknuo vinski bar, wellness i športsko rekreacijski centar jedini takve vrste u ovom dijelu Hrvatske. Riječ je o projektu u sklopu EU projekta EV 13 GAP „Filling the gap – completion of the cross-border section od EuroVelo 13 between Dravatamasi and Virovitica“, vrijednom 1.982.494 eura, koji je nastavak projekta „Drava4Enjoy“ kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u našoj županiji te stvaranje imidža cikloturističke destinacije.

Za očekivati je da će s novim sadržajima doći i novi posjetitelji kojih je u prvih šest mjeseci ove godine, prema podacima eVisitora, bilo 15 posto više nego lani u istom razdoblju. U Heritage Hotelu Kuriju Janković, koja ponosno nosi četiri zvjezdice, od siječnja do lipnja zabilježeno je 2.234 noćenja, od čega je 1.012 bilo stranih gostiju. Prednjače Nijemci s udjelom od 8,59 posto, potom Slovenci, Izraelci, Francuzi i Austrijanci.

Zadovoljno trlja ruke i župan Igor Andrović koji je uz voditeljicu Hotela Kurija Janković Sanju Sudar, obišao nove prostore. Hotel Kurija Janković danas je „bombonijera“ u srcu naše županije gdje se spajaju Slavonija i Podravina, sljubljuju “kaj” i “što”.

– Dobili smo nove sadržaje koji će našim posjetiteljima uljepšati boravak u ovom, po mnogima najljepšem malom hotelu u kontinentalnoj Hrvatskoj. Ovdje u Kapela Dvoru, u budućnosti nam je cilj izgradnja bazena, koji smo s našim mađarskim partnerima prijavili na Interreg – napomenuo je župan Igor Andrović, te dodao da bi se s bazenom zaokružila cijela priča.

Ovim projektom je uređena pristupna cesta i okoliš, dobivena su toliko željena nova parkirališna mjesta, niknuo je wellness centar s dvije sauna, a tu je i vinski bar što ulazi u program dodatnih sadržaja koji su prijeko potrebni. Dobiveno je spremište za bicikle, prekrasan zimski vrt, moderno uređene tribine, svlačionice, sportski tereni, sve idealno za aktivni odmor. (vpz.hr, Foto: K. Toplak)