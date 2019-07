GRAD BLIZANACA Zanimljiva priča traje i dalje, Orahovica želi postati središte hrvatskih blizanaca

Priča traje već dugi niz godina, još od ranih 60-ih godina, kada je, kako priča orahovački kroničar Duško Rađenović, tadašnji orahovački liječnik dr. Šokac rekao kako “će u Orahovici biti poplava blizanaca kada s Papuka krene voda”.

To se i dogodilo, ovaj mali slavonski gradić prepun je blizanaca, podsjetimo statistika kaže kako je svaki 29. stanovnik Orahovice blizanac, odnosno Orahovica ima preko 100 pari blizanaca. Od 2007. priča o blizancima dobila je svoj istinski štih, kada je Stanko Jović iz Crkvara – prigradskog naselja grada, koji ima sestre i dvije unuke blizanke, krenuo u istraživanje i okupljanje blizanaca te ih iste godine okupio na manifestaciji Crkvaračko prelo u organizaciji KUD-a Crkvari. Iako ni tada nisu bili svi, vidjelo se da je Orahovica fenomen.

I priča je nastavljena, blizanci se i dalje rađaju, a posljednji su rođeni, nakon sedam godina zatišja, prije godinu dana u obitelji Filipović, a ista ta obitelj već ima i jedine orahovačke trojke.

-Sjećam se kada sam rađala trojke, mislili smo da su blizanci. No, tek na samom porodu su mi rekli da ih ima troje, bio je to potpuni šok za mene i supruga. No, evo danas imaju 13 godina, što je najvažnije zdrave su i ne mogu biti sretnija. Dogodilo se eto, još jednom da smo dobili blizance, samo neka su živi i zdravi – kaže Nada Filipović, majka ukupno osmero djece.

Iako je ljeto, traju godišnji odmori i ispitni rokovi na studijima, u kratkom razgovoru uspjeli smo okupiti nekoliko pari orahovačkih blizanaca. Zanimljivi su osmogodišnji Maja i Dino Čačinović, koji su prvi blizanci u obiteljskom stablu obitelji i svoje majke i oca.

-Nešto ima u toj Orahovici, puno je blizanaca rođeno u obitelji gdje ih ima, a eto kod nas nitko ih nije imao. Definitivno nije samo u genima – kaže otac blizanaca Goran Čačinović.

Tomislava i Zrinka Jović, unuke spomenutog Stanka, danas su 18-godišnjakinje i obje su završile srednju školu te idu na upis na Ekonomski fakultet u Osijek. Teško ih je raspoznati pa smo ih pitali hoće li “varati profesore” na ispitima, no dobili smo rezolutan odgovor.

-Naravno da ne. Otkada idemo u školu, nikada to nismo radile, uvijek smo pomagale jedna drugoj i bodrile se. Oni koji nas bolje poznaju, lako nas raspoznaju, no moram priznati da je zanimljivo pa čak i smiješno kada nas ljudi zamjene – kaže Tomislava.

Stanko Jović bio je dugogodišnji predsjednik, a sada je počasni predsjednik KUD-a Crkvari i kako smo rekli začetnik novije orahovačke priče o blizancima. Jović je po toj temi neumoran, naime njegov KUD u suradnji s Gradom Orahovica priprema ove godine jedan poseban dan.

-Želimo da Orahovica bude središte hrvatskih blizanaca i zato pripremamo Dan hrvatskih blizanaca u Orahovici, na koji bi pozvali uz naše domaće blizance, bar po jedan iz svake hrvatske županije i to da svi budu približnog godišta. Organizirali smo zabavne sportske igre, veliko druženje i pokušali bi to prakticirati svake godine. Projekt je u realizaciji i nadam se da ćemo ga ove godine i ostvariti – rekao je Jović, a potvrdu dala i Tanja Maričić u ime Turističke zajednice grada Orahovice:

-Grad i Turistička zajednica odmah su prihvatili ovaj prijedlog jer je to i sjajna turistička promocija naše Orahovice kao grada koji je upravo jedan od najvećih turističkih mamaca u Slavoniji. Ideja je odlična i svi zajedno radimo na tome da se ona što prije ostvari – zaključila je je Maričić.

Orahovica ima blizanaca doista svih uzrasta, a također fenomen je i da su većina dvojajčani. U nekoliko pak obitelji, kao što su spomenuti Filipovići, pa obitelj Šutić i Zeman su po čak dva para blizanaca. Pa eto prilike svim potencijalnim majkama, koje žele blizance, “dovoljno je doći u Orahovicu, nadisati se svježeg i čistog zraka te popiti čiste i bistre orahovačke vode”.

