Krenula žetva u Poljoprivrednom poduzeću Orahovica u kojemu rade s najmodernijom tehnologijom

Krenula je žetva u Poljoprivrednom poduzeću Orahovica. Ratarstvo PP Orahovice odvija se na 5.500 ha obrađenih površina gdje se uzgajaju u najvećim količinama pšenica, soja, kukuruz te šećerna i uljana repica. U proizvodnji se koriste najmodernije tehnologije koje osiguravaju stabilnost prinosa bez obzira na vremenske utjecaje. Pšenica je u ovom poduzeću zasijana na 2800 ha što je više od polovice ratarske proizvodnje ovog poduzeća. Žetva pšenice je u punom jeku, iako iz PP Orahovice naglašavaju kako su ove godine morali sa žetvom krenuti nešto ranije nego što je to uobičajeno.

– Ranije smo krenuli zbog toplinskih udara koji su prekinuli normalnu zriobu zrna i zrno se osušilo. No, unatoč svemu, prinosi su ipak malo bolji nego prošle godine i iznimno smo zadovoljni i zapravo jedva čekamo da žetva završi kako bi zbrojili sve rezultate. Žetva traje do kraja srpnja, no ako se sve poklopi, odnosno ako nam vremenske prilike dopuste, očekujemo kako će žetva možda završiti i nešto ranije. Ono na što smo posebno ponosni je činjenica kako radimo s doista najmodernijom tehnologijom u ovoj proizvodnji, odnosno koristimo tzv. ”kipanje“ u hodu, što znači da su minimalni zastoji kombajna uz korištenje pretovarne prikolice i kamiona – kaže voditeljica marketinga u PP Orahovica Katica Petkov. (promo)