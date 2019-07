LAVINA EMOCIJA Virovitičke mažoretkinje vratile se sa srebrom, broncom i titulom europskih viceprvakinja

Virovitičke mažoretkinje vratile su se s XVI. Europskog prvenstva mažoretkinja koje se održavalo od 4. do 7. srpnja u Zagrebu u dvorani Doma sportova. Domaćin Europskog prvenstva bio je Savez mažoretkinja i pom pon timova Hrvatske te Svjetska mažoret sport federacija (MWF). Na prvenstvu je sudjelovalo više od 3200 natjecatelja i ukupno 102 tima iz 10 zemalja: Češke, Hrvatske, Mađarske, Italije, Crne Gore, Poljske, Srbije, Slovačke, Slovenije i Ukrajine. Otvorenje Europskog prvenstva u svima je pokrenulo lavinu prekrasnih osjećaja vidjevši toliko mnoštvo natjecatelja, posebno hrvatske timove koji su predvodili otvorenje zajedničkom koreografijom nekoliko timova SMPTH-a.

Virovitičke mažoretkinje natjecale su se u ukupno 13 kategorija i ostvarile do sad najbolje rezultate na Europskom prvenstvu. Virovitičke juniorke, prošlogodišnje europske prvakinje iz Praga, ponovno su zasjale na europskom tronu u istoj kategoriji – mini baton flag (štap sa zastavom) osvojile su srebro te postale europske viceprvakinje.

– Izuzetno smo ponosni na njih jer su ponovno ostvarile izvanredan uspjeh u tolikoj konkurenciji, a posebno smo sretni jer je zlato i dalje ostalo u Hrvatskoj budući da su prvakinje postale naše drage prijateljice iz Kloštra Ivanića te im ovim putem od srca čestitamo – istaknula je trenerica Nataša Kranjec.

No, ovdje nije kraj njihovim predivnim rezultatima. Virovitičke juniorke osvojile su i europsku broncu u kategoriji velika formacija baton flag te se ponovno našle na europskom tronu.

– Nešto neopisivo napravile su naše kadetkinje, naše najmlađe članice u kategorijama za koje smo mislili da nam još dugo neće biti dostižne. Kadetkinje u mini formaciji pom pon zauzele su 6. mjesto i dobile diplomu te se našle na podiju među vrhunskim plesačicama, a tako i naše kadetkinje Laura Erak, Klara Bezak i Lana Malčec u kategoriji trio pom pon zauzevši također 6. mjesto. Ponosni smo i na rezultate u ostalim kategorijama jer su dokaz našeg rada i truda – rekla je N. Kranjec.

Ostali rezultati:

Kadeti solo štap Laura Erak – 13. mjesto

Kadeti duo štap Laura Erak i Klara Bezak – 9. mjesto

Kadeti mini štap – 12. mjesto

Juniorke trio štap Petra Bubnjić, Laura Počut i Noa Sever – 17. mjesto

Kadeti solo pom pon Laura Erak – 9. mjesto

Kadeti mini formacija mix – 7. mjesto

Juniorke mini formacija mix – 8. mjesto

Juniorke mini formacija pom pon – 12. mjesto

Juniorke velika formacija pom pon – 14. mjesto

– Moje djevojke i djevojčice ponovno su ostvarile ono što sam očekivala od njih, ali i ono nezamislivo, a to je plasman u 6 najboljih timova u kategoriji pom pon. Juniorke su svojim cjelogodišnjim radom ponovno osvojile medalju u jednoj od najtežih kategorija, štap sa zastavom i ponovno pokazale zašto su moj ponos kao njihove trenerice, ponos svojih roditelja, ponos svog Grada, Županije i Republike Hrvatske. Naše kadetkinje su ostvarile također ono što smo dugo mislili da nam je nedostižno u kategoriji rada s pom ponima. Zašto smo mislili da nam je to nedostižno, upravo zbog toga jer na Europsko prvenstvo dolaze vrhunski timovi iz Češke i Slovačke koji imaju profesionalni i vrhunski tim gimnastičara koji rade s njihovom djecom i onda kada se vaše kadetkinje nađu na 6. mjestu u društvu takvih timova to je nešto neopisivo i to vam natjera suze u očima, meni i njihovim roditeljima – rekla je Nataša te istaknula da joj je ogromna čast biti trenerica i predsjednica ovih mladih, upornih i prekrasnih djevojaka i djevojčica koje u ponekad nemogućim uvjetima ostvaruju ovakve rezultate vrijednih samo divljenja.

One su razlog zašto njihova trenerica nikada neće odustati od onog što vole i rade iz ljubavi, a to je ono najvažnije i ono što ih dovodi do ovakvih rezultata.

– Hvala vam najdraže moje djevojke, hvala vam roditelji, hvala svima vama koji ste uz Virovitičke mažoretkinje. Ovim putem želim se zahvaliti Mjesnom domu Podgorje i Gradu što su nam ustupili dom za treninge te ravnatelju Osnovne škole Suhopolje, gospodinu Antu Škrabi koji nam je ustupio njihovu dvoranu za svakodnevne treninge – rekla je Nataša te najavila kratku pauzu kroz srpanj te ponovno okupljanje početkom kolovoza kada nas očekuje njihova završna produkcija 14. kolovoza u 19 sati na kojoj će izvesti svoje 24 koreografije koje su napravile u ovoj sezoni. Ovim putem pozvale su sve sugrađane da dođu pogledati kako izgledaju ova vrhunska djeca. Nakon toga, 26. rujna putuju u Rusiju, Sankt Petersburg na Svjetski kup gdje im, također želimo sreću i uspjehe. (www.icv.hr, nk, žđl)