MORH-a objavio natječaj za prijam u kadetsku službu na preddiplomski studij Vojnog inženjerstva

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 17. srpnja javni natječaj za prijam u kadetsku službu i to na preddiplomski studij Vojnog inženjerstva. U akademskoj godini 2019./2020. u status kadeta u jesenskom upisnom roku, bit će primljeni kandidati upisani na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i to do 70 kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 10. kolovoza 2019. godine, a više informacija o upisu na preddiplomski studij Vojnog inženjerstva možete pronaći OVDJE.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

U kadetsku službu primaju se kandidati koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija u drugom upisnom roku u rujnu 2019. Kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, početkom rujna 2019. godine bit će upućeni na pripremni kamp.

Nakon završenog preddiplomskog studija, kadeti će biti primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Sve informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr. (morh.hr)