Osigurajte svoje usjeve, životinje i biljke, država vam plaća 70 posto premije: Prijave traju do listopada

Ove godine Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je drugi natječaj za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja RH. Prijave za ovu podmjeru su otvorene do 15. listopada, a ne do 31. prosinca kao što je to bilo prošle godine.

Ministarstvo je pozvalo sve poljoprivrednike da iskoriste ovu podmjeru kojom im se omogućuje povrat od 70 posto, što znači da je potrebno pokriti minimum 30 posto police, a ostatak će namiriti Ministarstvo.

Prijaviti se mogu fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

U odnosu na prvi natječaj za provedbu iste podmjere, iz travnja prošle godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom je natječaju povećan i iznosi 75.000.000 kuna.

Sve detalje možete pogledati ovdje kao i detaljne upute o postupku podnošenja prijave. Zahtjeve za isplatu potpore mogu podnijeti i poljoprivrednici koji su police osiguranja ugovorili prije objave ovog natječaja. (www.icv.hr)