PRIJETI MU KAZNA ZATVORA Protiv vlasnika ugostiteljskog objekta podnesena kaznena prijava jer nije pomogao svom zaposleniku

Vezano uz događaj od 30. lipnja kada je između 4 i 4.30 sati u Slatini u ugostiteljskom objektu „Royal“ došlo do nanošenja teških tjelesnih ozljeda mladiću (23), PU virovitičko-podravska danas nas je obavijestila kako su daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrdili da je 50-godišnji vlasnik navedenog lokala počinio kazneno djelo Nepružanja pomoći. Zbog navedenog djela protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom odvjetništvu. Kako stoji u Zakonu, tko ne pruži pomoć osobi u životnoj opasnosti, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Također, iz PU virovitičko-podravske potvrdili su da događaj nije prijavljen policiji kao takav nego je policijska ophodnja prilikom redovitog obilaska ugostiteljskog objekta Royal došla do saznanja da je došlo do narušavanja, odnosno tuče unutar lokala. Ulaskom su utvrdili da je oštećeni već odvezen u Hitnu pomoć u Slatini, a razgovorima su utvrdili identitet dva počinitelja koji su odmah i uhićeni, dok su se ostali počinitelji udaljili iz lokala. (www.icv.hr)