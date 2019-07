RADINKOVIĆ NAPUSTIO PAPUK U Orahovicu stiglo pet pojačanja, među njima i sjajni Matko Špoljarić

Orahovački Papuk užurbano radi na slaganju igračke križaljke za sezonu u 3. HNL Sjever.

Tako je Uprava kluba dovela već pet pojačanja. U Papuk je stigao, bolje rečeno vratio se nekadašnji polaznik Škole nogometa Matko Špoljarić, dojučerašnji igrač Osijeka, Metalca i Radničkog iz Mece, potom ponajbolji dvojac čačinačke Mladosti prošle sezone Dario Periša i Stipe Čavić, zatim je stigao bivši napadač Slatine i miljevačke Mladosti Florijan Rupčić, a Papuk je pojačao i vratar iz požeške Slavonije Karlo Mahaček.

-Pojačavali smo se na mjestima gdje nam je to i potrebno, no još uvijek nije priči kraj. U igrače koje smo doveli potpuno vjerujemo, riječ je o odličnim nogometašima koji će to zasigurno kod nas i dokazati. I dalje razgovaramo s nekoliko igrača pa ćemo vidjeti. Od odlazaka, do sada nas je napustio samo Benjamin Radinković. Pripreme kreću 12. srpnja i tada ćemo više znati o izgledu momčadi – rekao je trener Papuka Darko Krsnik.

(www.icv.hr, vg)