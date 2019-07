UMJETNICI NA GITARI Odlična braća Gernhard nastupaju na brojnim natjecanjima i osvajaju vrijedne nagrade

Otkako je otvoren Područni odjel Glazbene škole Milka Kelemena Slatina u Orahovici, mnogi su glazbeni talenti orahovačkog kraja potpuno došli do izražaja.

Iako je Orahovica dugi niz godina poznata kao kraj iznimnih glazbenih talenata, svaki dan “rode” se neki novi klinci koji oduševljavaju svojim nastupima. Svojim izvedbama na akustičnim gitarama na svakom novom nastupu, posebno oduševe braća Krešimir (16) i Borna (13) Gernhard. Oni su već sada pravi umjetnici na akustičnim gitarama, a ono što je najvažnije, “više nego” uživaju u svirci. Braća Gernhard već su pokupili niz državnih i regionalnih nagrada, a što se ono kaže, tek su počeli. Stariji brat Krešimir svira od malih nogu.

– Obožavam svirati gitaru i tako se zapravo opuštam. Krenulo je spontano, želio sam nešto svirati, gitara mi se na prvu svidjela i eto, ne mogu biti sretniji. Nastupao sam u Orahovici, Virovitici, Slatini i na natjecanju iz klasične gitare u Velikoj Gorici, gdje sam osvojio drugu nagradu, na državnoj razini. Posebno su mi dragi nastupi na brojnim raznim manifestacijama koje uključuju Dane grada Orahovice, književnu večer poezije posevećenu hrvatskim braniteljima “Zaliječimo tugu stihovima” 2018. i 2019. godine u Orahovici u organizaciji Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i Zajednica žena Katarina Zrinski, potom na događanjima Ogranka Matice hrvatske u Orahovici i Slatini. Sviram u mladom crkvenom zboru, a završio sam i za župskog animatora. Član sam Savjeta mladih Grada Orahovice, sviram i u kulturno-umjetničkom društvu Orahovica koje vode Viktor Čelant i Antonio Brzica – kaže Krešimir, koji ima i jedan poseban hobi:

-U slobodno vrijeme bavim se i računalnom grafikom i evo ponosan sam što je jedan od mojih radova prihvatila i moja Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica, a radi se o grafici orahovačkih učenika kao super junaka. Cilj je pozvati što više učenika da se upišu u našu školu – zaključio je Krešimir.

Mlađi brat Borna krenuo je bratovim stopama.

-Godine 2014. sam počeo pohađati glazbenu školu, naravno nekako uz brata sam i zavolio gitaru. U srpnju 2016. godine otkriven mi je dijabetes, ali me to nije spriječilo da nastavim svoj životni san, nego me još i poticalo da se više trudim u sviranju klasične gitare i učenju solfeggia. Apsolutni sluh su mi otkrili u siječnju 2018. godine te sam počeo komponirati i aranžirati skladbe i komponiram dan danas, dosad imam 16 skladbi, aranžmana, a jedna je originalno moja. Nastupao sam u Orahovici, Slatini i Virovitici svirajući klasičnu gitaru te se natjecao u solfeggiu u Slatini, Virovitici i Križevcima. U Virovitici sam osvojio prvu nagradu u solfeggiu, a u Križevcima sam dobio priznanje za isto. Posebno mi je drago nastupati s bratom, tako smo zajedno nastupali na književnim večerima, događanjima Matice i ostalim događajima koje je on već spomenuo – kaže Borna.

Borna i Krešimir su iznimno pametni i inteligentni dečki, odlični učenici, a u životu tihi, skromni, a posebno marljivi i vrijedni.

-Ponosim se s ovakvim sinovima. Uz sve što rade, nikada im nije problem pomoći u kući, odraditi sve što treba. Volim ih slušati kada sviraju, često se odluče i na električnu gitaru, tako je kod nas u kući uvijek veselo i sa svirkom – kaže ponosna majka Dorotea.

Pred ovim mladićima je velika glazbena budućnost, zajednički kažu, kada upišu studije, želja im je u velikim gradovima nastaviti s glazbenim obrazovanjem jer glazba im je, obojica zaključuju, sastavni dio života.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)