NAŠIČKI FIRMINO PROPUSTIO NOKAUTIRATI PAPUK Orahovčani nakon penala “uzeli” Memorijal “Ljubomir Kalem – Ljubo”

Na stadionu Nogometnog kluba Papuk te u organizaciji ovoga Kluba, odigran je jubilarni 10. nogometni turnir “Ljubomir Kalem – Ljubo”, u čast pokojnom dugogodišnjem igraču i sportskom direktoru Kluba.

Na turniru su sudjelovali: trećeligaši NAŠK Našice i domaćin Papuk te županijski prvoligaš Požeško-slavonske županije Papuk Velika i županijski drugoligaš Zrinski iz Nove Bukovice.

-Ljubomir Kalem bio je čovjek koji je živio za svoju obitelj prije svega, a potom i svim srcem za sport i nogomet. Za naš Klub učinio je jako puno i mi mu ovim turnirom odajemo dužno poštovanje. Jedno je sigurno, nikada ga nećemo zaboraviti, a poštenje, dobrotu i ogroman sportski duh koji je ostavio iza sebe prenosit ćemo na sve generacije svojih igrača – rekao je predsjednik orahovačkog Papuka Dalibor Fofonjka otvarajući turnir.

Turnir je odigran u dva dana, prvog dana u poluzavršnim mečevima trećeligaši su bili uvjerljivi s po 5:0, Papuk protiv imenjaka iz Velike, a NAŠK protiv Zrinskog. Finalni dan otvorila je utakmica za treće mjesto između Papuka iz Velike i Zrinskog iz Nove Bukovice. Veličani su poveli pogotkom Šipure, a poravnao je Petrović početkom drugog dijela. Vrlo brzo Veličani ponovno vode, a strijelac je bio Bosotin. No, tu ekipa iz Velike potpuno staje i slijedi veliki preokret. Za 2:2 pogađa Šafranko, 3:2 postavio je Kapetanović dok je “točku na i” za konačnih 4:2 postavio ponovno Petrović.

U velikom finalu odigrana je iznimno borbena utakmica s puno lijepih poteza. NAŠK je puno bolje otvorio utakmicu i poveo već u drugoj minuti sjajnim pogotkom Vinogradca. Do kraja poluvremena nizale su se prigode na obje strane, a najveću je promašio Papukovac Borna Mimić koji je izbio sam ispred Mikšića, ali je loptu poslao tik pored desne vratnice. Drugi dio ponovno bolje otvaraju Našičani što je urodilo plodom i pogotkom za 2:0 koji je djelo Tomića.

Papuk nije odustajao, stvorio je nekoliko prigoda i pritisnuo goste koji su prijetili iz kontre. Jedna takva mogla je riješiti utakmicu, ali je Brazilac u redovima NAŠK-a Firmino sam, sa samo dva metra poslao loptu preko grede. I onda burna završnica.

U 75. minuti Papuk je imao prekid s desne strane. Odlično je ubacio Vukomanović, lopta se nakratko odbijala te došla do Stipe Čavića koji iz prve s nekih sedam metara šalje loptu iza nemoćnog Mikšića. Papuk je tada krenuo na sve ili ništa i ipak uspio do izjednačenja. Igrala se prva minuta sudačke nadoknade kada je Bušljeta uputio jednu visoku loptu pred sam šesnaesterac gdje je odlično skočio Špoljarić, no na njega “brutalno” skače obrambeni igrač gostiju i sudac Ličinić pokazuje na slobodan udarac. Loptu je namjestio Borna Mimić i majstorski ju poslao u desne rašlje.

Pobjednike su odlučili jedanaesterci u kojima su mirniji bili domaćini, točnije jedan udarac gostiju je završio preko grede dok je drugog obranio Mehmedi. Na kraju zasluženo slavlje Papuka, a nagrade najboljima uručili su obitelj Kalem, predsjednik Papuka Dalibor Fofonjka te orahovačka gradonačelnica Ana-Marija Petin. Turnir su odlično odsudili braća Siniša i Saša Ličinić te Zoran Stojnović, svi iz Orahovice.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)