PET PITANJA, PET ODGOVORA Tihana Harmund: Brojni projekti na području grada su završeni, a najviše smo ponosni na Dvorac Pejačević i park

Veliki dio projekata na području grada Virovitice i prigradskih naselja je završen, dio je u provedbi, ali je i značajan broj prijavljenih za koje se čekaju rezultati. Nedavno je održana i početna konferencija projekata energetske obnove, na natječaj su prijavljeni objekti u vlasništvu Grada Virovitice i svi projekti su odobreni, s ponosom ističe ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund.

Veliki dio projekata već je i završen, dio je u provedbi. Koji projekti su završeni, a koji su u tijeku?

Završen je projekt energetske obnove Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i zgrade Dječjeg vrtića „Cvrčak“. Ono što je bilo najvažnije u tom natječaju je kolike će se uštede postići s tim zahvatima energetske obnove i da budu minimalno 50 posto, što je zapravo u smislu potrošnje energije i računa koji dolaze na naplatu jako dobro i tu će sigurno biti velike uštede. Svi objekti su projektirani na način da su uštede od nekih 55 do čak 74 posto. Sada smo krenuli sa sedam novih projekata, a najveći je u vrijednosti oko 6 milijuna kuna: obnova Centra kulture gdje će se raditi nova fasada, postaviti nova stolarija, sustavi grijanja i hlađenja, izolacija podova i to će zasigurno biti jako dobro jer sama lokacija nekih objekata nas obvezuje da im promijenimo izgled kako bi se uklopili u sliku obnovljenog središta grada.

Isto tako, obnavlja se zgrada streljane i tu će biti ušteda do nekih 74 posto, tu je i obnova Područne škole OŠ IBM u Milanovcu kao i četiri mjesna doma u Podgorju, Koriji, Golom Brdu i Rezovcu. Za sva naša prigradska naselja smo još prije par godina napravili dokumentaciju za obnovu društvenih domova jer je u najavi bio natječaj i Programa ruralnog razvoja gdje se Grad Virovitica ne može javiti na natječaj s obzirom na broj stanovnika, međutim, u zadnji tren se promijenio i Pravilnik i natječaj i mogli smo prijaviti samo jedan projekt, pa smo prijavili cestu u Milanovcu vrijednu 10 milijuna kuna i to je završen projekt. Prijavili smo i vrtić u Svetom Đurađu, potpisani su ugovori s izvođačima radova i uskoro nas očekuje početak gradnje.

Dokumentacija nam je ostala, sve je bilo isprojektirano i pojavio se natječaj energetskih obnova, s projektantima smo sve malo doradili i uspjeli prijaviti sve na vrijeme i sve nam je u konačnici i odobreno. Još su tri odobrena projekta energetske obnove, a to su mjesni domovi u Milanovcu, Svetom Đurađu i Rezovačkim Krčevinama. Imamo i drugih gotovih projekata, međutim, natječaj koji je bio najavljen za početak veljače se nije otvorio, ali mi spremni čekamo njegovo otvorenje. To je i razlog zašto nam toliko projekata prolazi. Pratimo najave natječaja i otprilike znamo što bi se moglo prijaviti. Projekti energetske obnove su jako dobro došli da obnovimo sve te objekte u svim našim prigradskim naseljima i oni se moraju koristiti, što je i nama važno zbog pravdanja svih tih odobrenih sredstava.

Puno je objekata prošlo energetsku obnovu, ima li ih još kojima je takva obnova potrebna?

Pa ima ih još nekoliko, ali možda kao jedan od najvažnijih bih izdvojila objekt Javne vatrogasne postrojbe. Tu je i mjesni dom u Taborištu i još nekoliko projekata za koje se nadamo da će uskoro doći na red, odnosno čim se otvori natječaj. Mi smo i u ovom slučaju spremni.

Neki su natječaji još aktualni, zasigurno imate još projekata u pripremi?

Uvijek se nadamo da će nam svi ti projekti biti odobreni i, iskreno, ne sjećam se kad nam se dogodilo da nam je neki projekt odbijen i već smo se na to nekako i navikli. Sredstava je sve više, ali neki natječaji se otvore jednom i nikad više, kao za Dvorac Pejačević. Da tada taj projekt nismo uspješno pripremili i prijavili, te novce vjerojatno nikad ne bismo dobili i dvorac bi propadao i ostao onakav kakav je bio. U tijeku je natječaj za uvođenje optike širokopojasnog interneta na području grada Virovitice i pet okolnih općina.

Mogli smo se javiti sami, ali smo htjeli da nam se općine pridruže kako bismo dobili više sredstava. Napravljena je studija koja je prihvaćena od strane HAKOM-a. Otvoren je i natječaj za izgradnju sortirnice za odlaganje odvojeno prikupljenog otpada na kojem se može dobiti 50 milijuna kuna po projektu, a uskoro se očekuje i natječaj za kompostanu gdje ćemo se također javiti. U najavi je i natječaj za reciklažno dvorište za građevinski otpad, i za taj projekt je sve spremno i tu bismo mogli dobiti oko 8 milijuna kuna. Ima tu i još puno manjih natječaja.

Dvorac Pejačević i pripadajući park su skoro gotovi i taj dio grada dobio je jednu potpuno drugačiju dimenziju. Kako komentirate činjenicu da je park konačno oživio?

Nama koji tolike godine radimo na tom projektu to je nešto što je stvarno lijepo za vidjeti. Toliko djece, mladih, umirovljenika, taj se prostor nekako otvorio. U kolovozu 2016. godine smo sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje i Ministarstvom regionalnog razvoja potpisali ugovor za ovaj projekt i taj naš „temeljni“ ugovor s ugovornim tijelom traje do 25. kolovoza. Tada bi sve trebalo biti gotovo i onda bi se kroz nekih mjesec-dva trebalo vratiti sve ono iz muzeja što je izneseno zbog radova. Sve što će biti izloženo u muzeju bit će sa zadnjim, najnovijim tehnologijama, sve će biti prikazano na jedan potpuno novi način. Sve će se to povezivati u turističke pakete – i Dvorac Pejačević, Kurija Janković, Dvorac u Suhopolju i sve što može biti dio priče koja ljude zanima.

Ne smijemo zaboraviti suradnju sa susjednom Mađarskom. Veliki broj projekata realizirao se upravo zahvaljujući toj suradnji.

U svibnju smo prijavili projekte s mađarskom stranom i još nemamo rezultate. Ono što bi se moglo realizirati ukoliko dobijemo zeleno svjetlo je uređenje parka ispred crkve sv. Roka, ali najveći projekt koji smo prijavili u sklopu prekogranične suradnje je opremanje Vanadisa i uređenje cijelog trga od Fine do Vanadisa. Pisali smo projekte i za naše škole pa bi tako OŠ IBM trebala dobiti atletsku stazu s četiri trake, kompletnu obnovu knjižnice, OŠ Vladimir Nazor izradu zvjezdarnice, Glazbena škola „Jan Vlašimsky“ išla bi u nabavu instrumenata, dok je za vrtić prijavljen poligon za sigurnost djece u prometu.

Zajedno s Hrvatskim vodama prijavili smo izmuljavanje ribnjaka, projekt vrijedan oko 6 milijuna kuna. Mi koji smo svaki dan u gradu možda i nismo svjesni svih tih pozitivnih promjena, ali jako često nam se događa, kada nam dođu ljudi iz drugih sredina, da su oduševljeni, pogotovo oni koji u Virovitici nisu bili nekoliko godina. Virovitica je stvarno prerasla u jedan prekrasan grad. (www.icv.hr, bg)