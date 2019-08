POSJETILI SMO TEA LORENZA RADOVIĆA Mladi talent osvojio pregršt medalja trenirajući u ekstremnim uvjetima

Još jednom uvjerili smo se da život piše lijepe sportske priče u malom gradu kao što je Virovitica, gradu koji je “iznjedrio” mnoge odlične sportaše. Ovog puta riječ je o stolnom tenisu, sportu koji vuče svoje korijene iz Engleske, kao večernja razonoda viktorijanske klase u 1880-im godinama oponašajući veliki tenis u kući. Inače, riječ je o sportu koji je vrlo popularan, ali medijski i ne toliko eksponiran. Iako sve manje djece poseže za sportovima koji ne spadaju u onaj famozni top 3 (nogomet, rukomet, košarka) ipak, jedan “klinac” u Virovitici odlučio je krenuti baš tim putem. Ubrzo se takva odluka pokazala pravim pogotkom.

RAD, VOLJA I UPORNOST

Teo Lorenzo Radović, 12-godišnji dječak iz Virovitice, član je Stolnoteniskog kluba Virovitica. Posjetili smo ga u njegovom domu. Na “prvu” tih i pomalo sramežljiv, potpuna je suprotnost onome na terenu, gdje svoje mečeve odrađuje “lavovski”, sa velikim žarom u očima. Teo je u stolnoteniske vode krenuo sa šest godina. Otac i stariji brat redovito su igrali stolni tenis, rekreativno, u kućnim prostorijama, pa se pomalo uključio i on sam. Ubrzo je pokazao da posjeduje nevjerojatan talent. Priključio se virovitičkom Stolnoteniskom klubu i krenuo s redovnim treninzima. Malom Radoviću najviše pažnje posvetio je Berigoj Zdjelar, jedan od trenera, ali i aktivnih igrača u Klubu. Radili su čak i onda, kada bi mnoga druga djeca odustajala.

-Bilo je zaista teških trenutaka, pogotovo kad nije bilo potrebnih uvjeta za trening. Treniralo se u prostorijama bivše vojarne u Virovitici, u zimskom periodu i na minus 10. Teo bi odjenuo jaknu, stavio kapu na glavu, uzeo reket u ruke i nije niti jednog trena htio odustati. Takav rad, volja i trud i više su se nego isplatili, što pokazuje ova zavidna kolekcija osvojenih trofeja na mnogim turnirima – kaže nam otac Miroslav, koji često odvaja i svoje slobodno vrijeme, kako bi sa sinom trenirao i kod kuće.

VIŠESTRUKI PRVAK

Istaknut ćemo samo neke od rezultata koje je ostvario u protekle dvije godine: 2017. godinu, u kojoj je osvojio devet turnira, završio je na prvom mjestu hrvatske stolnoteniske rang liste – Regije Slavonija Zapad sa 516 bodova. U protekloj godini ostvario je također nevjerojatne rezultate: Uz nekoliko osvojenih turnira postao je prvak Regije NMK, kadetski prvak Virovitičko-podravske županije, pobjednik HSTS-ovog Masters top 8 turnira Regije i pobjednik velikog, 3. božićnog turnira u Lipiku. Godinu je opet završio kao najbolji na rang listi Regije HSTS-a s osvojenih 1409 bodova.

Nije Radović samo velika stolnoteniska nada, već dječak koji općenito posjeduje veliki talent, a to je dokazao i u drugim granama sporta. Paralelno s treninzima u stolnom tenisu, trenirao je i nogomet u virovitičkom No Limitu i također ostavio veliki trag te osvojio pregršt odličja, a posebno će mu u sjećanju ostati nogometni turnir “Zimko” u Donjem Miholjcu, možda ne toliko zbog toga što je proglašen najboljim igračem, već što je trofej primio iz ruku hrvatskog nogometnog reprezentativca Domagoja Vide. Trenutno je van nogometnih terena, a uz stolnoteniske treninge bavi se i košarkom, gdje je, kao i dosad, već nakon nekoliko treninga pokazao da mu “ide” prilično dobro.

TRENIRAT ĆE I VIŠE

Teo Lorenzo voli i živi sport od malih nogu, ali u godinama je kada bi sve “karte” trebao baciti na jednu sportsku granu i “zapeti” do ibera.

Prema onome što nam i sam potvrđuje, to bi trebao biti stolni tenis, u koji je uložio najviše truda i postigao zavidne rezultate no, to ovisi i o nekim drugim čimbenicima. On sam već je pokazao što zna i što može, ali za neki veći “iskorak” potrebni su adekvatni uvjeti i puno više redovnih i kvalitetnih treninga, stoga nam ostaje za vidjeti u kojem će smjeru nastaviti njegova sportska karijera.

Sportska zajednica grada Virovitice uručila mu je nagradu za najperspektivnijeg sportaša u stolnom tenisu za 2016. i 2017. godinu. Ne čudi što je Teo sportski iznimno talentiran. Otac Miroslav u mlađim je danima igrao košarku, a stariji brat Angelo Bernardo bavi se nogometom i član je novog virovitičkog trećeligaša. Ono najbitnije u cijeloj priči je da ovaj dječak ima ogromnu podršku svojih roditelja, koji mu pomažu kako znaju i umiju.

Put do zvijezda nije lagan, ali mi mu ovim putem želimo puno sreće i uspjeha u ostvarenju svojih snova, kao i na završnici Plazma Sportskih igara mladih u Splitu, koja će se održati 10. kolovoza ove godine.

-Puno sam trenirao i to se odrazilo na mojim rezultatima. Veselim se odlasku u Split jer sam se uspio plasirati na tu veliku završnicu. Sigurno da neće biti lako, ali dat ću sve od sebe – zaključio je T. L. Radović.

(www.icv.hr, ts)