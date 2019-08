USKORO POČINJE ROKOVO 2019. Katarina Đurđević: U bogatom programu svatko može pronaći sadržaj za sebe

Sredinom kolovoza, točnije 16. kolovoza, Virovitica slavi svoj rođendan i blagdan svog sveca zaštitnika sv. Roka. Vrijeme je to kada su ulice žive i pune Virovitičana, ali i svih posjetitelja željnih dobrog druženja, zanimljivih programa i odlične zabave. Povodom ovogodišnjeg izdanja Rokova i proslave velikog 785. rođendana grada razgovarali smo s direktoricom Turističke zajednice grada Virovitice Katarinom Đurđević.

Kada ove godine počinje Rokovo i koje izvođače građani mogu očekivati?

Program Rokova 2019. počinje u subotu, 10. kolovoza i za građane smo pripremili bogati program. Nastupit će brojni bendovi. Imat ćemo koncert Enigme, Zabranjene zone, Stringersa, Freewaya, Hysterije, Grupe Jeans, Tamburaškog sastava Džentlemeni, Pravila igre, Željka Bebeka i na samo Rokovo Massima. Nastojimo se uvijek uskladiti sa željama naših građana i omogućiti im da izvođače koje slušaju preko televizije i radija imaju prilike vidjeti uživo u svojem gradu.

Tko sve ove godine sudjeluje u Rokovu, od gradskih institucija i udruga?

Osim gradskih institucija, poput Gradskog Kazališta Virovitica, Gradskog Muzeja Virovitica, Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, Glazbene škole “Jan Vlašimsky”, sudjeluju i sve udruge koje djeluju na području grada Virovitice, sportski klubovi i sportske zajednice. Svi oni su zapravo ti koji čine program Rokova ovako bogatim i sadržajnim te im ovim putem zahvaljujem.

Hoće li nas i ove godine zabavljati i impresionirati Virovitički ulični festival?

VUF je jedan spontani, relaksirajući, ali i vrlo bitan dio programa Rokova u posljednjih devet godina, pa ni ove neće izostati. Udruga Cirkultura, s kojom surađujemo već dugi niz godina, dovodi brojne goste koji će zadnja tri dana Rokova prirediti mnoštvo zabavnih događaja, od akrobacija i plesa na svili do bubnjara i showa s vatrom. Vjerujem da će svatko uspjeti pronaći nešto za sebe.

Spomenuli ste i sportske udruge. Sama manifestacija i počinje jednim sportskim događajem, zar ne?

Tako je. U subotu i nedjelju održat će se memorijalni nogometni turniri Tomislava Meseša i Stjepana Lasla te teniski turniri. Također naši planinari, koji su vrlo aktivni, pozivaju na druženje planinara povodom Dana grada u nedjelju. Jako mi je drago da se i Paintball klub Virovitica priključio programu Rokova te će imati Dan otvorenih vrata na Šištatu. Osim što će se u hali Viroexpa održati turnir u stolnom tenisu, naši stolnotenisači organiziraju i događanje „Igrajte stolni tenis s nama“ koji će se održati pod satom u subotu u cilju promoviranja svog sporta.

Našlo se u programu nešto i za ljubitelje vlakova. Što mogu vidjeti?

Izložba „Virovitica voli vlakove“ predstavljena je upravo na Rokovo 2015. godine te je od prikazivanja jedne izložbe entuzijasta našeg sugrađanina Gorana Denca prerasla u turističku atrakciju koju mnogo ljudi posjećuje, i to ne samo za vrijeme manifestacije. I ove godine Goran je pripremio mnoštvo događanja, a sama izložba će biti otvorena od ponedjeljka do petka za naše posjetitelje.

Od prošle godine posebno pamtimo nastup tamburaša Rodoljuba. Jesu li i ove godine u programu?

Tamburaši Rodoljuba kao i svake godine nastupaju pored slastičarnice Dora na šetalištu Edite Schubert. Tako će i ove godine, prije samog defilea, održati koncert za naše sugrađane. Nakon koncerta, defileom Gradske glazbe i mažoretkinja otvara se Rokovo. To je tradicija, svi znaju da kada krene Gradska glazba, to je – to. Ove godine će ići rutom od Dvorca i novim parkom do pozornice, gdje će gradonačelnik Ivica Kirin službeno otvoriti Rokovo. Tada nas očekuje i prvi koncert u nizu. Bend iz Đurđevca, Enigma, prvi put nastupa u Virovitici, a nakon njih slijedi mladi pop bend koji su nas mladi jako puno tražili, Pravila igre. Vjerujem da će otvorenje biti zabavno.

Što nam slijedi druge večeri programa?

Jedan od meni osobno dražih programa, jer uključuje mlade, koji i jesu kreatori programa, je VT Rock Fest. Na pozornici će se publici predstaviti mladi demo bendovi koji možda inače nemaju priliku svirati toliko često i na takvoj pozornici. Tako će se publici ispred Gradske knjižnice predstaviti Stringers, Zabranjena zona, Ouagadougou, Freeway i Hysteria.

Sada, kada je novo šetalište u funkciji, hoćete li ga iskoristiti kao mjesto događanja?

Sve pozornice ostaju na lokacijama na kojima su bile prije, ali druga događanja selimo na Virovitičku šetnicu. Ove godine će VIROKreativa sajam, koji se održava na Veliku Gospu, biti preseljen upravo na šetnicu. S obzirom da je šetnica velik prostor, tu će se održati i natjecanje u mini rukometu i cijeli program VUF-a. Također, sve veće predstave će se održati tamo. Ono što želimo je raširiti program Rokova po cijelome gradu, tako da ljudi dok šetaju mogu vidjeti sve, od sporta preko kreativnosti do akrobacija s VUF-a.

Jedna od glazbenih poslastica će biti i koncert Željka Bebeka kojega vole sve generacije.

Prošle godine smo već pokušavali dogovoriti koncert, no termini nam se nisu preklapali. Jako nam je svima drago da smo se ove godine uspjeli dogovoriti i vjerujem da će on napraviti jedan poseban ‘štimung’. Kao predgrupa će nastupiti domaća Grupa Jeans.

Što nas čeka u četvrtak?

Za početak, tradicionalni kup Vinka Belobrka na Virovitičkim ribnjacima za ribiče. Pred kazalištem zainteresirani će moći posjetiti izložbu malih životinja naše Udruge Golub. Održat će se i regionalno tenisko prvenstvo, kao i tradicionalno ulična košarka ispred slastičarnice Dona, kao i već spomenuta VIROKreativa. Za sve one koji vole pogledati dobre automobile, Autocentar Pepa održat će auto show u dvorištu Gimnazije.

Moram spomenuti i otvorenje izložbe radova Likovnog kluba Nikola Trick. Osim otvorenja, imat će i program Otvorenog mosta na kojem će posjetitelji tijekom cijelog dana moći vidjeti radove koje su stvarali cijele godine. Na rasporedu je i otvoreno prvenstvo u karateu i naravno VUF. Navečer će nastupiti naš KUD Virovitica i pjevačka grupa zajednice Mađara Virovitičko-podravske županije. Nakon tradicionalne VIROKreative sve će nas zabaviti Tamburaški sastav Džentlemeni iz Osijeka.

Što ste nam pripremili na dan samog Rokova?

U ranim jutarnjim satima probudit će vas naša Gradska glazba. Tijekom dana možete posjetiti štandove naših udruga, kao što su Lions Club Vereucha koja će održati humanitarnu akciju „Kolač za prijatelja“ te izložbe COOR-a Virovtica, Udruge za Down sindrom Virovitičko-podravske županije i Češke besede Virovitičko-podravske županije. Svetom misom i procesijom slavit će se dan našeg zaštitnika, sv. Roka. Bit će tu i sportskih događanja kao što su međunarodni No Limit ljetni kup i muški rukometni turnir.

U večernjem programu nastupit će KUC Virovitica, a u organizaciji Glazbene škole će se održati promenadni koncert Gradske glazbe Virovitica i Gradske glazbe Stolca iz BiH. U VUF-ovom Cabaret Showu moći ćete vidjeti ples na svili, a u Drum Showu doživjeti „buku“ bubnjara. Kao finale, koncert Massima. Drago mi je da Massimo dolazi kod nas, osobito ove godine, zato što je Massimo u suradnji s našim virovitičkim bendom Vatra ove, 2019. godine, osvojio Porina za najbolju vokalnu suradnju za hit Nama se nikud ne žuri. Sve završava velikim vatrometom u ponoć.

Ovdje možete pogledati cijeli raspored događanja za Rokovo.

(www.icv.hr, bg, ea)