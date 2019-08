Virovitica danas mjerila 35,9°C: Stiže pogoršanje vremena, temperature padaju za 10 stupnjeva

Vrhunac toplinskog vala je iza nas. Virovitica je u najtoplijem dijelu dana mjerila 35,9°C što je ujedno i najviša temperatura zraka u dosadašnjem tijeku godine. Ovakve temperature vrlo vjerojatno više nećemo mjeriti pa možemo reći da su paklene vrućine iza nas.

Veći dio Virovitičko-podravske županije danas (ponedjeljak) je u najtoplijem dijelu dana mjerio temperature zraka iznad 34°C, nad Papukom je bilo nešto hladnije, oko 30°C. Knin je danas bio najtopliji sa 41°C.

Sutra nas očekuje nastavak vrućine, ali ona će polako popuštati jer nam sa sjevera dolazi hladna fronta koja će sutra do kraja dana te u noći s utorka na srijedu mjestimice donijeti grmljavinske pljuskove uz mogućnost izraženijeg grmljavinskog nevremena praćenog tučom, a lokalno obilnijom kišom te umjerenim do jakim vjetrom promjenjiva smjera. Tako nas u srijedu očekuje puno ugodnija temperatura zraka – najviše 23°C tijekom dana, što je za čak 10-ak stupnjeva niže nego što je to bilo ovih vrućih dana. Jutra će sa 15°C, u odnosu na dosadašnja, biti poprililično “hladna”. Svi oni koji ne vole ljetne vrućine, uskoro će doći na svoje. Četvrtak i petak će biti suhi, bez oborina, uz temperature zraka koje će postupno rasti na najviše dnevne do 26°C. (www.icv.hr, kp, ml)