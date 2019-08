ZAHVALNICA GRADA TENISKOM KLUBU “TVIN” Osim tenisa spaja ih i prijateljstvo, na njihove terene svi su dobrodošli

Teniski klub “Tvin” Virovitica, koji ove godine slavi jubilarnih 30 godina postojanja i rada, dobitnik je zahvalnice Grada Virovitice. Osnivačka skupština TK-a “Tvin” Virovitica održana je 2. svibnja 1989. godine, a za prvog predsjednika izabran je Antun Kovač. Početak klupskog djelovanja bio je vrlo skroman jer je postojalo samo jedno igralište.

Kao jedna od početnih zanimljivosti Kluba može se istaknuti podatak da u prvih nekoliko tjedana na teniskom igralištu nije bilo fiksnih linija, već su se one iscrtavale prije svakog meča i to krečom. Osim toga, s obzirom na to da je već na samom početku rada Klub brojao 75 članova i da je vladao veliki interes za igranjem tenisa, nije bilo neuobičajeno da je postojeći teren vikendom bio zauzet već od sedam sati ujutro. U proljeće sljedeće godine napravljena su još dva igrališta, čime su se uvjeti za klupski rad znatno poboljšali. U rujnu 1990. održano je i prvo otvoreno prvenstvo Virovitice pod nazivom “Tvin ’90”. Tijekom 1991. godine dolazi do daljnjeg razvoja teniskog sporta na Tvinu i omasovljenja članstva Kluba, koji se po prvi put uključio u regionalno tenisko natjecanje sjeverozapadne Hrvatske.

STOTINE IGRAČA I IGRAČICA

Postavljanjem rasvjete na dva teniska igrališta 1995. godine dolazi do daljnje popularizacije teniskog sporta u Virovitici. Uz odigravanje seniorske lige u daljnjim godinama Klub je redovito održavao seniorske, klupske i veteranske turnire. U 30 godina postojanja na postojeća tri teniska terena prodefilirale su stotine igrača i igračica različitih dobnih kategorija. Bez obzira što bi se o proteklih 30 klupskih godina mogle ispisati silne stranice svega onoga što se događalo na tri klupska terena i oko njih, uz sve uobičajene uspone i padove, najvažnije klupsko postignuće jest da je ostvaren cilj zbog kojeg je Klub i osnovan – da njihovi tereni budu mjesto na kojem će se, osim igranja tenisa i sportskog druženja, svi osjećati ugodno i dobrodošlo.

TRENIRANJE U ZIMSKOM PERIODU

– Plan Kluba u narednom periodu je svakako omasovljenje članstva i rad s djecom. Očekujemo i daljnje uspjehe naše seniorske te veteranske selekcije. Nastojat ćemo organizirati veći broj turnira i nadam se uspješnoj suradnji s klubovima iz regije. Također, imamo i jedan veliki cilj, a to je omogućiti svim članovima Kluba i natjecateljima uvjete za treniranje u zimskom periodu. Ovim putem zahvaljujem i sponzorima, HLS-u, Gradu Virovitici, tvrtki Tvin d.d. i Teniskom savezu Virovitičko-podravske županije te predsjedniku Kluba Franji Otročaku i članu Uprave Kluba Nenadu Guroviću na velikoj podršci u samom radu – zaključio je “alfa i omega” TK “Tvin” Virovitica, trener Saša Felendeš.

Povodom velike obljetnice odrađeni su i radovi na adaptaciji teniskih terena. U sklopu renoviranja temeljito je obnovljena podloga, ugrađeno je navodnjavanje pomoću prskalica, a stare i dotrajale mreže zamijenjene su novima.

