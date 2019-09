OTEŽAN PROMET Počinju radovi na istočnom kolektoru u Čemernici

Ovog tjedna započinju radovi u zoni cestovnog pojasa u odvojku Zagrebačke ulice u Čemernici u sklopu projekta „Sabirni kolektor Istok – nastavak“ te se u razdoblju do 2. listopada očekuje otežano prometovanje tom cestom.

Povremeno zatvaranje prometa očekuje se radnim danom i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 16 sati te subotom od 7 do 14 sati.

– Moli se građane, posebice stanovnike Zagrebačke ulice, za strpljenje, poštivanje prometnih propisa i postavljene privremene prometne signalizacije – poručuju iz Grada Virovitice. (virovitica.hr)