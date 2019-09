SAVJET ZA SLAVONIJU BARANJU I SRIJEM Do sada je za Slavoniju ugovoreno 11 milijardi kuna, a 4 je već isplaćeno

U Orahovici je održana 9. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem kojoj su nazočili brojni ministri, državni tajnici, župani, gradonačelnici i načelnici te predstavnici Svjetske banke. U uvodnom govoru premijer Andrej Plenković izrazio je zadovoljstvo dinamikom provedbe projekta Slavonija, Baranja i Srijem istaknuvši da je od ukupno 18,75 milijardi kuna koje Hrvatska ima na raspolaganju iz europskih fondova do sada ugovoreno 11 milijardi kuna te da su već isplaćene 4 milijarde kuna.

– To je skoro 57 posto alokacije koja je ugovorena. Mislim da je to jako dobar signal, vidi se očit napredak. Naša je Vlada jasno dala do znanja da želimo ravnomjerni razvoj Hrvatske i da je ovo trenutak u kojem u okviru prve financijske perspektive EU moramo učiniti maksimalan napor da svi naši sugrađani osjete taj razvojni zamašnjak koji nam omogućava članstvo u EU, a to je prije svega realizacijom projekata – rekao je premijer Plenković.

U nastavku sjednice nazočnima su predstavljeni grad i županija domaćini, od strane gradonačelnice Orahovice Ane-Marije Petin te župana VPŽ Igora Androvića. Župan Andrović potvrdio je itekakvu opravdanost ovog Savjeta putem kojeg se ova županija itekako razvija i ide u pravom smjeru.

– Od posljednje sjednice Savjeta, završeni su poduzetnički inkubatori u Orahovici, Slatini i Pitomači te sustav navodnjavanja Đolta, dok je u fazi izgradnje sustav navodnjavanja Novi Gradac-Detkovac, čijom izgradnjom ćemo pod navodnjavanjem imati novih tisuću hektara – rekao je župan te dodao kako je započela gradnja Centra za razvoj mliječnih proizvoda, a uskoro će početi i gradnja Tehnološko-inovacijskog centra.

Razvojna agencija “Vidra” s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU potpisala je ugovor za tehničku pomoć u iznosu od 17,2 milijuna kuna za idućih pet godina, što će pomoći jačanju njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu europskih projekata.

– Vidra’ danas provodi 54 projekta ukupne vrijednosti oko 440 milijuna kuna, a u pripremi se nalazi još 49 projekata ukupne vrijednosti 226 milijuna kuna za koje se očekuju odluke o financiranju – rekao je Andrović.

Potom su resorni ministri podnosili izvješća o napretku u provođenju Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Ministar regionalnog razvoja i fondova EU Marko Pavić rekao je da je ovaj projekt stvarna investicija.

– Riječ je o 10,6 milijardi kuna od čega je 4,6 već isplaćeno i ovo stvarno mijenja Slavoniju, Baranju i Srijem. S jedne strane 5,4 milijarde kuna za izgradnju i opremanje što omogućava izgradnju Slavonije, bolji pristup zdravstvu, šest bolnica je opremljeno, oko 1300 studenata ima novi dom, oko 400 poduzetnika je dobilo potporu, obnovljeno je niz objekata kulturne baštine, a s druge strane tu je 4 milijarde kuna je ugovoreno potpora poljoprivrednicima, a s treće strane milijardu kuna iz Europskog socijalnog fonda je osigurano za socijalne usluge i programe zapošljavanja žena putem programa ”Zaželi”, tu u programi udruga, asistenata u nastavi i sve one socijalne usluge koje podižu kvalitetu života i na kraju nacionalno sufinanciranje. Europski fondovi tako mijenjaju Slavoniju, Baranju i Srijem, mijenjaju sela i gradove, mijenaju Hrvatsku na bolje – rekao je ministar Pavić.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede za pet slavonskih županija iz Programa ruralnog razvoja RH ugovoreno je ukupno više od 4 milijarde kuna. Od ukupno 200 dječjih vrtića u Hrvatskoj koji se grade i obnavljaju bespovratnim EU sredstvima, čak 54 ih je u slavonskim županijama, a 11 na području Virovitičko-podravske županije, rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

– Osmislili smo program stipendija kojim je predviđena jednokratna potpora u iznosu od 10.000 kuna godišnje po studentu agronomskih i biotehničkih znanosti. Akcijskim planom tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća u pet slavonskih županija planirana je izgradnja 9 hladnjača. Pomažemo i podupiremo udruživanje u proizvođačke organizacije. U Slavoniji se trenutno gradi i EU novcem financira 41 farma, 15 plastenika, 34 nova višegodišnja nasada, 15 projekata obnovljivih izvora energije te 5 sustava javnog navodnjavanja, a od prethodne sjednice Savjeta do danas ugovoreno je ukupno 830 milijuna kuna vrijednih projekata ruralnog razvoja te isplaćeno 430 milijuna – rekla je ministrica Vučković dodavši kako će na sljedećoj sjednici prezentirati nacrt Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora te do tada pokrenuti investicijske kredite i započeti provedbu Nacionalnog sustava označavanja voća i povrća, Naše domaće – dokazana kvaliteta.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar naglasio je kako je u razvoj komunalnog standarda općina i gradova u zadnje dvije i pol godine uložen 31 milijun kuna za energetsku obnovu škola, vrtića i bolnica. Njihovi osnivači s ministarstvom su ugovorili 585 milijuna kuna nepovratnog novca, a u programu subvencioniranih stambenih kredita dosad su ugovorene subvencije od 10,2 milijuna kuna.

– U Slavoniji se do sada kupilo ili se gradi 547 kuća i 335 stanova. 2018. godine imamo porast od 97 posto korisnika subvencioniranih kredita u odnosu na 2017. U tim se obiteljima do sada rodilo 152 djece, i to je prava demografska mjera s kojim ćemo nastaviti – rekao je Štromar te najavio kako se 10. rujna otvara novi natječaj za subvencionirane kredite, a za tri do četiri mjeseca očekuje se nova alokacija i oko milijardu eura za projekte energetske obnove javnih i više stambenih zgrada za koje će ponovno biti otvoren natječaj.

Nakon završetka sjednice Savjeta ministri Pavić i Banožić uručili su niz ugovora za nove projekte slavonskih gradova i općina vrijedne 234 milijuna kuna. Prvi ugovor dobio je Grad Orahovica vrijedan 81 milijun kuna za projekt uređenja turističko-rekreacijskog centra ”Jezero-Hercegovac-Ružica grad” koji je preuzela gradonačelnica Ana-Marija Petin. Ministar Banožić uručio je dvije odluke, i to odluku o darivanju nekretnine Općini Lukač u svrhu izgradnje društvenog doma i dječjeg igrališta, dokument koji je preuzeo načelnik Đuro Bukvić dok je nekretninu u katastarskoj općini Gornji Miholjac za nogometno igralište dobila općina Sopje, a preuzeo ju je načelnik Berislav Androš. (www.icv.hr, vg)