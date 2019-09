U Feričancima održan 2. Festival frankovke: Šampion frankovka Miraz 2017. Feravina Feričanci

U organizaciji Udruge FER+PLUS uz pokroviteljstvo Općine Feričanci, tvrtke Osilovac d.o.o. u čijem sastavu je vinarija Feravino te Osječko – baranjske županije u Feričancima je održan 2. Međunarodni festival frankovke. Festival u ovoj maloj slavonskoj općini organiziran je u cilju promocije najpoznatije sorte grožđa iz feričanačkog vinogorja te turističke promocije Općine Feričanci.

U sklopu manifestacije održano je niz događanja, pa je tako HPD ”Sokol” Feričanci organizirao planinarsku manifestaciju “Kroz šume i vinograde” u kojoj su sudjelovali planirari HPD-a Papuk Virovitica.

Jednako tako održan je i Dan otvorenih vrata podruma vinarije Feravino, a ljubitelji trčanja u prirodi otrčali su polumaraton ,,Feričanci Wine Run,, duljine 10 km. Također je održana i biciklistička utrka biciklista rekreativaca duljine 20 km, a sve je zaključeno velikom završnicom i proglašenjem pobjednika svih natjecanja u središtu Feričanaca kojoj su su nazočili zamjenik župana Osječko-baranjske županije Goran Ivanović, dopredsjednik Hrvatske gospodarske komore Dragan Kovačević, predsjednik uprave NEXE grupe Ivan Ergović i mnogi drugi.

-Prije svega moram se zahvaliti svima koji us na bilo koji način sudjelovali u organizaciji našeg drugog međunarodnog Festivala frankovke. Ove godine festival je puno veći, brojniji po svemu, od izlagača, proizvođača vina do posjetitelja i nadam se da će on postati tradicija jer Feričanci su upravo najpoznatiji po frankovki, kako po vinu tako i po samoj sorti grožđa. Cilj je da promoviramo našu općini u najboljem mogućem svjetlu i nadam se da je svaki posjetitelj s ovog festivala ponio barem jedan djelić Feričanaca sa sobom – rekao je načelnik općine Feričanci Marko Knežević.

Prigodnim riječima obratio se i predsjednik Uprave NEXE grupe Ivan Ergović.

-Stvarno sam ponosan na ovaj drugi Festival frankovke, prije svega dragao mi je zbog ovako velikog posjeta, ali i činjenice da smo ove godine u natjecanju vina imali 64 uzorka iz cijele regije. Ovo je dobar putokaz da u budućnosti stvorimo pravi brend Feričanaca kroz frankovku i naše Feravino, a naravno i druga vina feričanačkog vinogorja – rekao je Ergović.

Dragan Kovačević dopredsjednik HGK-a čestitao je organizatoru i čelništvu Ferravina na odličnoj organizaciji.

-Ekipa ove Općine i feravina ulaže ogroman trud u brendiranje frankovke i cijelog feričanačkog kraja. Vino frankovka ovoga kraja najbolja je i dobitna kombinacija sljubljivanja vina i svih prepoznatljivih slavonskih, domaćih delicija od fiša i čobanca do kulena i kobasice i zato vjerujem da će ovaj feričanački kraj vrlo brzo postati jedna prepoznatljiva, vinska i gastronomska turistička destinacija. Naravno Hrvatska gospodarska komora tu će biti čvrsti oslonac jer želimo Hrvatsku brendirati kao zemlju vina po uzoru na Toskanu u Italiji ili Bordeaaux u Francuskoj, želimo biti perjanica eno i gastro ponude te time dati svoj puni doprinos u turističkom razvoju Hrvatske. Mali Feričanci su ovim pokazali da idemo pravim putem i da tu priču samo zajedno možemo ostvariti – rekao je između ostalog Kovačević.

Festival Frankovke otvorio je zamjenik župana OBŽ Goran Ivanović.

-Frankovka je zasigurno brend ne samo feričanačkog kraja i cijele Osječko-baranjske županije i zato Županija to cijeni i zna prepoznati. Ove godine je festival puno bolji, brojniji i jači nego prošle i to me posebno veseli i pokazuje se da idemo pravim putem da kao Županija zaštitom naših priredbi i proizvoda postanemo zapisani na karti turističke ponude Hrvatske – rekao je Ivanović.

U nastavku svečanosti podijeljene su nagrade za sva natjecanja, pa je tako pobjednica polumaratona Wine run Dubravka Mesec, drugo mjesto pripalo je Mariji Novoselec, dok je treća bila Danijela Černić. U muškoj konkurenciji slavio je Damir Mesec, drugi je bio Hrvoje Bašić dok se broncom okitio Robert Ruhek. Potom je uslijedio onaj najsvečaniji dio, proglašenje najboljih vina. Na ocjenjivanje je pristiglo 64 uzorka, a apsolutni pobjednik i šampion festivala je Frankovka miraz berba 2017. Feričanačkog Feravina.

-Prije svega moram reći da smo ponosni na lokalnu zajednicu, Općinu i sve ljudi koji su organizirali i bili dio ove odlične manifestacije. Što se tiče ocjenjivanja vina, ove godine imamo 20 i nešto uzoraka više nego prošle, a uzorci su stigli iz cijele Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Presretni smo i ponosni što smo evo i drugu godinu za redom šampioni ovog festivala i to je pokazatelj da to što mi u našoj vinariji radimo s frankovkom će sigurno i na tržištu polučiti dobre rezultate – zaključio je predsjednik Uprave Feravina Ivan Maričić.

Festival je zaključen kulturno-umjetničkim programom u kojem su nastupili Dječja folklorna skupina KUD-a ”Manuel” Feričanci, Muška pjevačka skupina KUD-a Crkvari, Ženska pjevačke skupina ”Šokice” Slavonski Brod te Tamburaški sastav Kontra. (www.icv.hr, vg)