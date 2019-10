FOTO Tourism 4 All: Održano tematsko okupljanje studenata sudionika edukativnih kampova

Jučer (ponedjeljak) je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i SEFAG Forest Management and Wood Industry Share Co., organizirala tematsko okupljanje za studente sudionike edukativnih kampova u sklopu projekta Common tourism development of natural and cultural assets of Suhopolje-Noskovačka Dubrava-Zselic Starry Park, akronim Tourism 4 All.

Nakon obilaska novih sadržaja Informativno edukativnog centra – hostela Dravska priča, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije prezentirali su sudionicima Posjetiteljski centar Dravska priča, Heritage hotel Kurija Janković i Dvorac Janković u Suhopolju, nakon čega je održan kviz znanja.

U nastavku, studenti su obišli zaštićeni perivoj u Suhopolju uz stručno vodstvo djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

(virovitica-nature.hr)