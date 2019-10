Mladić (21) u kafiću razmijenio lažnih 50 eura: Na njima pisalo “this is not legal”

Mladić s područja Pitomače kazneno je prijavljen za krivotvorenje novca, nakon što je u jednom ugostiteljskom objektu u Pitomači 5. listopada razmijenio lažnu novčanicu od 50 eura. Prema policijskom izvješću, tog 5. listopada u večernjim satima konobar u ugostiteljskom objektu u Pitomači je na traženje 21 – godišnjaka razmijenio novčanicu od 50 eura. Konobar i muškarac su se poznavali, stoji u izvješću, a nakon razmjene, muškarac se udaljio van ugostiteljskog objekta.

Nakon sumnje i dojave da je novčanica krivotvorena, policijski službenici su pregledali novčanicu i utvrdili kako na novčanici nema zaštitnih obilježja. Ono čega je bilo je natpis – „This is not legal, it is to be used for motion props“.

Novčanicu su izuzeli i pokrenuli istragu u kojoj je 21-godišnjak zaradio kaznenu prijavu. Neslužbeno doznajemo kako je isti krivotvoritelj prije negoli mu je policija pokucala na vrata iskoristio više lažnih novčanica od 50 eura u zamjenu za pravi novac koji je potom iskoristio u ugostiteljskim objektima. Stoga, ako ste ugostitelj i ako ste ovih dana nekome razmijenili 50 eura, provjerite je li riječ o pravoj novčanici ili možda na njoj zapravo već piše da je riječ o lažnjaku. (www.icv.hr)