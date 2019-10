ODLIČNA VEČER U HARKIVU Dinamo preko Olma i Oršića uzeo bod protiv Šahtara, a mogao je i više…

Dinamo je bio na korak do pobjede nad Šahtarom u Ligi prvaka, odigrao je 2:2 u Harkivu, ali je po igri bio bliži pobjedi, imao je i 2:1 vodstvo i velika je šteta što nije upisao sva tri boda i napravio ogroman korak prema novom prezimljavanju u Europi – piše vecernji.hr

Dinamov trener Nenad Bjelica dvojio je prije utakmice o nastupu Arijana Ademija i Brune Petkovića. Na kraju nije želio dvojicu oporavljenika koji su imali problema s gležnjevima staviti u prvi sastav, u početnoj postavi tako se našao kapetan Ademi, dok je Bruno Petković s klupe čekao ulazak, a u špici je bio Mario Gavranović.

Bjelica je, iako se do utakmice nagađalo da će biti drukčije, da će se vratiti na igru s četiri igrača u zadnjoj liniji, ipak krenuo s tri stopera, dakle u defenzivi s petoricom otraga, kako je igrao i protiv Atalante i Manchester Cityja.

AGRESIVAN POČETAK DINAMA

Šahtar je ovu utakmicu jako ozbiljno shvatio, očito su Ukrajinci ocijenili da bi Dinamo moga biti jako opasan pa se u sastavu na lijevom beku našao njihov najskluplji igrač, Brazilac Ismaily iako je imao problema zadnjih dana.

– Željeli smo biti ofenzivni, odlučili smo malo i riskirati s Ismailyjem. Dvaput u zadnjih sedam dana osjetio je mišić, ali odlučili smo se za taj određeni rizik – kazao je Darijo Srna, nekadašnji kapetan naše reprezentacije i Šahtara, danas važan čovjek u ovom ukrajinskom nogometnom velikanu.

Početne minute pokazale su da je s pravom Šahtar uvažavao plave, pritisnuli su Zagrepčani domaćine, visokim presingom su ih napali i Šahtar nije mogao izaći. No, to je trajalo desetak minuta, a onda je Šahtar počeo igrati, pritiskati, a plavi su stajali predaleko od suparnika i Livaković je morao kapitulirati u 16. minuti. Lijepo su izirali Ukrajinci obranu Dinama, na kraju je Marlos gurnuo Konopljanku u priliku, a ovaj to nije propustio i Šahtar je poveo.

PLAVI NISU IZGUBILI GLAVU

No, Dinamo je već pokazaO da se zna vratiti, da ne gubi glavu i kad je u minusu, nastavio je i u Harkivu igrati i to mu se brzo vratilo, već u 25. minuti Dinamo je izjednačio. Moro je napravio sjajne stvari na sredini, Oršić probio i ubacio a Dani Olmo na prvoj vratnici precizno pogodio.

Prvi je to pogodak Dinama u gostima na utakmicama Lige prvaka, još od 2015. kada je Olympiakosu zabio Armin Hodžić. Zanimljivo, i tada je sudio jučerašnji sudac Lahoz. Do odmora su plavi igrali jako dobro, pametno i bili su bliži novom pogotku od svog renomiranog suparnika. A da su jaki pokazli su i u nastavku, prvo se Oršić sam probio, pobjegao i opaalio, ali je pogodio vratnicu. Odbijena lopta stigla je do Olma koji je gađao, ali vratar Pjatov je izvadio loptu iz samih “rašlji”. I onda u 58. minuti veliku glupost radi vratar Pjatov, kod udarca iz kuta s obje ruke srušio je Gavranovića i sudac je pokazao na jedanaesterac, a Mislav Oršić je sigurno pogodio za vodstvo Dinama, potpuno zasluženo.

Trener Šahtara povukao je očito dobar potez kad je u igru poslao Dodoa, u 75. minuti taj mu je igrač dobio pogodak i veliki bod protiv Dinama koji je pokazao više od ovog jakog suparnika. No, dvije lopte kroz sredinu, kroz obranu plavih bile su kobne. Vratnica Olma u 90. Bod je lijepi ulov, godinama se o bodu na gostvanju u Ligi prvaka moglo samo sanjati, zadnjeg su osvojili 1999. u Marseilleu, a jučer su plavi u Harkivu bili jako blizu pobjede nakon 13 poraza na gostovanjima. Plavi su na kraju mogli i slaviti, Olmo je pobjegao, ali je 90. minuti pogodio vratnicu, kakva šteta, koliko je to bilo blizu. I vjerujemo da će za dva tjedna u Zagrebu biti žestoko protiv ovog istog suparnika, pred punim Maksimirom.

(vecernji.hr)