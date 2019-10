Sjednica Strukovne grupe agrara HGK-ŽK Virovitica: Najveći problem ratara su cijene kasnih usjeva koje su ove godine niže za 15 do 20 posto od prošlogodišnjih

U restoranu Duhan u Slatini danas (petak) je održana sjednica Strukovne grupe agrara HGK – Županijske komore Virovitica, a koju je uz nazočnost direktora HGK-ŽK Virovitica Zlatka Plešu, vodio predsjednik Strukovne grupe agrara HGK-ŽK Virovitica Ivan Gojević.

Domaćin sjednice bila je tvrtka Agroduhan d.o.o. Slatina na čelu s predsjednikom uprave tvrtke Tomislavom Tomićem, a uz članove Strukovne grupe agrara i domaćina, na sjednici je nazočio i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak koji je tom prilikom sve nazočne upoznao sa provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu istakavši da je provedba u tijeku i teče prema propisanim rokovima.

-Ministarstvo poljoprivrede do sada je izdalo 211 suglasnosti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem jedinicama lokalne samouprave a velika većina je i iz Virovitičko-podravske županije i što obuhvaća oko 185.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta – rekao je državni tajnik Tugomir Majdak podsjetivši pri tome i na provedbu dostave zahtjeva za sklapanje aneksa ugovora u svrhu revalorizacije odnosno zakonski propisanog pravilnika donesenog 13. srpnja ove godine:

-Radi se o naknadi za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim se propisuje način usklađenja zakupnine, odnosno naknade. Revalorizacija će se provesti za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine, ako je ugovorena zakupnina odnosno naknada niža ili viša u odnosu na jediničnu revaloriziranu zakupninu odnosno naknadu.

Jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb dužne su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti zahtjev za sklapanje aneksa ugovora u svrhu revalorizacije, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika. Po prvobitnoj zamisli to je dakle trebalo biti do 13. studenoga, no da bi dali mogućnost jedinicama lokalne samouprave da donesu što kvalitetniju odluku sa što točnijim podacima, odlučili smo taj rok produžiti do daljnjega – rekao je između ostalog tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Druga tema Strukovne grupe bila je aktualno stanje u poljoprivredi koje je predsjednik Strukovne grupe agrara Ivan Gojević s obzirom na loše vremenske prilike u ovoj godini ocijenio zadovoljavajućim.

-Sjetimo se da je početak godine bio vrlo sušan, a onda su nakon toga tijekom sjetve bila je velika količina oborina što je odmah na početku bilo nagovijest loših poljoprivrednih rezultata. No unatoč lošem vremenu rezultati i nisu bili toliko loši. Prinosi su dosta dobri, a kvaliteta uglavnom zadovoljavajuća. Evidentni problem i ono što ratare najviše muči su niske cijene kasnih usjeva koje su za 15 do 20 posto niže nego prošle godine. Očekivali smo veće cijene, nismo mislili da će one biti toliko niže nego prošle godine, no radi se o tržištu na koje poljoprivrednici na žalost ne mogu utjecati i s tim se moraju pomiriti – rekao je o problemu hrvatskih ratara predsjednik Strukovne grupe agrara HGK-ŽK Virovitica Ivan Gojević.

