ŽIVKOVIĆEV PRVIJENAC U PORAZU PAPUKA Koban za Orahovčane bio je bivši Dinamovac Leonard Mesarić

Odigrano je sedmo prvenstveno kolo 3. HNL Sjever. Klubovi s područja VPŽ upisali su dva poraza.

Orahovački Papuk se definitivno trgnuo, novi trener Stjepan Mađarić podignuo je momčad koja danas djeluje ozbiljno i motivirano, a na gostovanju u Murskom Središću nedostajalo je iskustva trećeligaških utakmica i malo sportske sreće da se upišu sva tri boda.

Papuk je gubio 1:0, no vrlo brzo preokrenuo utakmicu u svoju korist pogocima Miroslava Rukavine i prvijencem novog napadača Tihomira Živkovića, no do kraja utakmice Papuk iz dva prekida dobiva dva pogotka i Rudar slavi s konačnih 3:2 pogotkom bivšeg prvotimca Dinama Leonarda Mesarića.

-Bili smo u dobivenoj situaciji, okrenuli utakmicu, imali vodstvo, a domaći su postali nervozni. Imali smo potom dvije mat situacije koje nisu pogodili Živković i Marin Čavić i onda su nam se dogodile dvije nedopustive pogreške u prekidima, dobili smo dva gola i to je to. Najveći problem u ovoj utakmici bio je kadar, kapetan Bušljeta i Vukomanović su bili kartonirani, Ninčević, Krsnik i Zebec su ozlijeđeni, ni Vidakovića nije bilo i teško mi je bilo odmoriti umorne igrače. No, što je tu je, pred nama su sada dvije domaće utakmice u kojima moramo pokazati da možemo. Niže ne možemo, zadnji smo, možemo samo prema naprijed. Vraćaju se gotovo svi igrači i ono što je sigurno, u narednom tjednu se svi moramo zajedno mobilizirati i zajedno raditi da dostignemo tu trećeligašku razinu – rekao je trener Papuka Stjepan Mađarić.

Rudar Mursko Središće – Papuk Orahovica 3:2

Najbolji u redovima Papuka: Miroslav Rukavina

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, V. Grgurić)